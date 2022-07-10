快訊

夏克立友人不忍了！ 爆氣公開黃嘉千「超過份罪狀」

影／紅牌重機男總統府前翹孤輪 被警方找到辯稱耍帥下場慘

朱立倫新路線拚勝選或毀黨？學者：國民黨恐萎縮成小藍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨參選人明朗 侯友宜：歡迎任何人真心愛新北

中央社／ 新北10日電
新北市長侯友宜。(聯合報系資料照／記者李定宇攝影)
新北市長侯友宜。(聯合報系資料照／記者李定宇攝影)

民進黨雙北市長參選人將明朗。新北市長侯友宜今天表示，歡迎任何人真心愛新北；並強調，他守著新北市12年，努力做事，市民應知道他做事的方式。

侯友宜上午參加下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭新建工程開工動土典禮，接受媒體聯訪時針對民進黨選對會預計下午會宣布徵召前交通部長、無任所大使林佳龍參選新北市長的問題表示，「歡迎任何人來真心愛新北，來為新北市做事，我會一步一腳印，努力做好市政建設」。

媒體追問是否有到其他縣市輔選規劃，他表示，新北和其他縣市的市政合作，長年以來非常緊密，不管那個縣市，只要創造你好我好，讓台灣共好共榮，他都會下去並肩作戰，為市政及其他縣市發展更好一起努力加油。

被媒體問到對林佳龍把新北當備胎參選的意見，他表示，新北市這幾年的蛻變，相信市民很清楚，許多多年的沉痾，他把五股垃圾山變夏綠地，400公頃的塭仔圳也改變了，三環六線一條條在實現。

他表示，建立新北3個軸心，新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心，新北市擁有自己的光榮感和歸屬感，是大台北的中心，新北市會勇敢做自己，帶動北台灣發展，更是國際大都市。

媒體問到是否拚連任，他表示，會一步步積極努力作好每項市政工作，市民也期待市政工作做得更好，會和市民站在一起努力把市政工作做得更好。

媒體追問對民進黨新北市黨部主委何博文指侯友宜「坐這山、望那山」把新北當墊腳石的意見。侯友宜表示，他從副市長到市長，整整12年，任何大小事，無役不與，從公共托育扶老、弱勢族群關懷及軌道等重大建設，全力讓新北市發展更好，他守著新北市，守了12年，努力做事，市民應知道他做事的方式。

2022大選 侯友宜 新北市選舉 新北市長

延伸閱讀

侯友宜至八里與里長座談 允諾解決電纜地下化問題

林佳龍轉戰新北 呂家愷、卓冠廷互嗆沒誠信、侯沒表態

林佳龍可能選新北 侯友宜暗酸：不是某些人眼中的台北視角

國民黨新北、台中壓軸提名 侯友宜成「領頭羊」多縣市盼串聯

相關新聞

李俊俋選嘉市長進度曝 擬本周辭官、總部設黨部

民進黨通過徵召總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長，前市長涂醒哲也貼文力挺，不過周末尚未見他出席地方的公開行程，他證實，本周...

今將拍板建議徵召陳時中、林佳龍選雙北 蘇貞昌：2人當市長必一番作為

民進黨選對會，今可望拍板建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長。行政院長蘇貞昌今上午受訪時表示...

王金平、柯志恩開完2小時早餐會 競選團隊大致底定

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早受邀到立法院前院長王金平路竹老家吃早餐，王金平邀集10多名地方人士為柯志恩選戰擬定策略。早...

影／攝影機撞到柯志恩後腦勺 王金平一句話化解

國民黨高雄市長參選人柯志恩今受邀到立法院前院長王金平路竹老家吃早餐，柯志恩進到王金平家前，攝影機不慎撞到柯志恩後腦勺，柯...

侯友宜：新北非二等公民

民進黨選對會今開會，雙北市長可望分別徵召衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍。不過，新北市長侯友宜昨首度重話回應，任何政黨...

已和鄭宏輝見面了嗎？竹市長參選人沈慧虹：相談甚歡

大學分科測驗將於11日、12日登場，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今準備包子前往新竹關帝廟，祝考生「包中」，被問到是否已與先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。