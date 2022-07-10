民進黨參選人明朗 侯友宜：歡迎任何人真心愛新北

民進黨雙北市長參選人將明朗。新北市長侯友宜今天表示，歡迎任何人真心愛新北；並強調，他守著新北市12年，努力做事，市民應知道他做事的方式。

侯友宜上午參加下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭新建工程開工動土典禮，接受媒體聯訪時針對民進黨選對會預計下午會宣布徵召前交通部長、無任所大使林佳龍參選新北市長的問題表示，「歡迎任何人來真心愛新北，來為新北市做事，我會一步一腳印，努力做好市政建設」。

媒體追問是否有到其他縣市輔選規劃，他表示，新北和其他縣市的市政合作，長年以來非常緊密，不管那個縣市，只要創造你好我好，讓台灣共好共榮，他都會下去並肩作戰，為市政及其他縣市發展更好一起努力加油。

被媒體問到對林佳龍把新北當備胎參選的意見，他表示，新北市這幾年的蛻變，相信市民很清楚，許多多年的沉痾，他把五股垃圾山變夏綠地，400公頃的塭仔圳也改變了，三環六線一條條在實現。

他表示，建立新北3個軸心，新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心，新北市擁有自己的光榮感和歸屬感，是大台北的中心，新北市會勇敢做自己，帶動北台灣發展，更是國際大都市。

媒體問到是否拚連任，他表示，會一步步積極努力作好每項市政工作，市民也期待市政工作做得更好，會和市民站在一起努力把市政工作做得更好。

媒體追問對民進黨新北市黨部主委何博文指侯友宜「坐這山、望那山」把新北當墊腳石的意見。侯友宜表示，他從副市長到市長，整整12年，任何大小事，無役不與，從公共托育扶老、弱勢族群關懷及軌道等重大建設，全力讓新北市發展更好，他守著新北市，守了12年，努力做事，市民應知道他做事的方式。