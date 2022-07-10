蔣萬安提加強寵物3面向 參考日本規劃毛小孩專車

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，毛小孩就是家人，台北市有3個面向可以持續加強，包含擴大推廣寵物保險、流浪動物之家納入生命教育概念，及參考日本作法規劃寵物專車。

蔣萬安上午前往南港展覽館參觀台北寵物用品展，入場前接受媒體聯訪表示，他非常愛狗，曾養過4、5隻，後來出國後就沒有再養寵物了，不過最近因為兒子很喜歡貓，正在考慮讓他養貓，所以來看展。

蔣萬安指出，毛小孩就是家人，未來台北市有3個面向可以加強、努力，首先是醫療部分，應持續擴大推廣寵物保險；此外，可以規劃針對寵物提供的空間及公園，流浪動物之家也要增加可近性，除了提供動物友善空間外，還要加入動物生命教育，讓親子可以在參觀的同時學習。

蔣萬安說，最後，在運輸部分，可以參考日本新幹線的作法，規劃寵物專車，讓寵物不用關在外出籠裡，可以與飼主一起自在地坐在車廂。

對於有望代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中上午陪同行政院長蘇貞昌視察文山景美社會住宅預定地，蔣萬安表示，司馬昭之心路人皆知，陳時中身為疫情指揮中心的指揮官，最重要的職責應是防疫及照顧人民生命健康安全。

蔣萬安強調，陳時中不應把防疫跟選舉混為一談，要參選就好好跟市民說清楚，台北市不是民進黨內部派系分配的籌碼，市民期待、想要的是最適合擔任市長，並帶領市民前進的人。

媒體詢問，有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊在新書「黃珊珊：33個人生故事」中提及，她4歲時就會看報紙，蔣萬安4歲時在做什麼。

蔣萬安笑著表示，他沒有那麼厲害，4歲時應該還在玩沙，但他就是苦幹、實幹地打拚，未來對台北市政也會是這樣的精神與態度。