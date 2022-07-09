力爭「搖擺州」！台中市長社群熱議人選是他們

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「台中市長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的兩大台中市長人選網路聲量排行。

隨著年底九合一選舉越來越近，各黨派的縣市首長佈局策略越見鮮明，而位處中台灣樞紐，名列六都之一的台中市也被視為兵家必爭之地。隨著台灣民眾黨近期宣布不會推派人選角逐台中市長，本地選戰將成為兩大黨之爭，而目前民進黨已推派合適候選人，對決仍未確定參選的現任市長盧秀燕，究竟哪一位候選人能在年底獲得選民青睞，也成為外界目前高度關注的熱門話題。

現任市長「盧秀燕」防疫有成獲支持 立院副院長「蔡其昌」力拼直球對決

台中市長兩大社群熱議人選 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

目前台中市長社群熱議的兩位候選人中，由國民黨籍現任市長「盧秀燕」獲得更高的關注度。盧秀燕執政四年以「媽媽市長」的親切形象聞名，雖然尚未公開參選意向，表示近期會先將重心放在台中市政與防疫工作，但仍受到大眾的熱烈討論，其中前一陣子台中市的確診數攀升，盧秀燕市府團隊因應疫情高峰期，陸續採取「普發快篩試劑」、「高中以下及公幼停課不停學」等措施防堵病毒擴散，讓在地網友對於市府團隊的防疫表現予以肯定，也紛紛表現對盧秀燕參選的支持，留言如「盧市長，我的一票投給你」、「市長媽媽，辛苦您了！」等，可見在任內的好表現，為其在年底的首長選戰中增添不少優勢。

另一方面，現任民進黨籍立法院副院長「蔡其昌」已確定接受黨團徵召參選，由於蔡其昌過去接任中華職棒會長，成功在疫情期間使賽事收益逆勢成長，在受到徵召後，期許將成功經營的經驗轉移到政策布局中，而目前提出的政見著眼於解決台中城鄉差距，如重新建構、規劃大眾運輸系統與交通政策等，獲網友支持如「蔡市長，期望你能為台中帶來新氣象」。然而，日前台中市疫苗快打站大爆滿，造成長輩排隊等待，蔡其昌以「不稱職的媳婦」一詞指稱盧秀燕市長的事件，引發網友兩極評價，有網友提到如「身為女性，我聽到很不開心」，也為選情增加變數。

隨著大選將近，參選人名單亦逐漸明朗，年底的「雙強對決」成為全台關注焦點之一，而多年來被視為「搖擺州」的台中市民更讓這場選情撲朔迷離，究竟誰能競選成功，值得大家拭目以待。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》