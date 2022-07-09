歷史古都的勢力之爭 台南市長社群熱議人選這裡看

【文·Social Lab社群實驗室】

2022年地方公職人員選舉將於今年11月26日舉行，身為六都之一的臺南成為藍綠兩黨競相爭選的地區。目前藍、綠兩黨各自推派出謝龍介、黃偉哲為台南市長候選人，前幾日伍彩集團總裁林義峰也頻頻透露參選意願，三位受到社群熱議的人選，誰能夠奪下台南市長的寶座成為網友高度關注的話題。

「黃偉哲」施政滿意度高 「謝龍介」正直作風加深網友好感

台南市長TOP3社群熱議人選-網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

民進黨於2月初提名現任台南市長「黃偉哲」參選，求得連任。他上任後一系列的觀光政策大獲民眾青睞，如「有藝術氣息的城市，是台南人的幸福」、「台南市長辛苦了做得好」等，支持者紛紛讚賞其他對觀光政策的規劃內容。不過近期因捲入賄賂案，遭質疑「用建設經費換選票」，網友多希望他能在選舉前給出說法並解決事情，表示「這件事無論如何都要請檢調查清楚！」、「黃市長真的要說清楚講明白」，正反兩面的討論引發網友熱議。

現任台南市議員的「謝龍介」也在激烈的徵選中獲得國民黨提名，推派成為國民黨的台南市長候選人。身為政治節目的常客，謝龍介問政風格鮮明，頗得網友好感。對於此次選舉也發表聲明，提出「當選不連任」、「長輩免健保」等主張，引起網友正反面的討論，如「台南翻轉的希望，龍介兄加油支持你」，然而也有網友不認同其理念，認為「健保費已經夠便宜了」，不必再增加納稅人的負擔。

除了藍、綠兩黨正式提名候選人外，台南發跡的伍彩集團總裁林義豐，近日頻頻在臉書發文，表示「『台南市民』並非『藍綠陣營』，是我的決心，我林義豐，最後一次為了台南市民站出來」、「期許憑藉自身的力量，真心的站出來為年輕人好好出一口氣！」，貼文一出立刻引發外界高度關注，聯想是否要宣布參選台南市長。而因林義豐平時也會在網路上針砭時事，累積了不少支持者，對於他再一次爭取台南市長寶座，許多網友也表示贊同，如：「虧雞福來爹(林義豐)甘巴爹」、「台南一直都需要拼經濟，支持豐哥」等。

距離選舉僅剩五個月的時間，台南市長的選情不單只在藍綠兩黨的爭奪中，最終是黃偉哲連任成功，還是謝龍介在綠地中闖出一片藍天，亦或是林義豐能為選情創造出新的局面？激烈的戰況持續成為網友的討論重點。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》