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謝龍介打「老市長」牌 只做4年：恢復馬上辦中心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨提名台南市議員參選人謝龍介以換人做看看為訴求，承諾當選僅當4年。記者劉學聖／攝影
國民黨提名台南市議員參選人謝龍介以換人做看看為訴求，承諾當選僅當4年。記者劉學聖／攝影

國民黨提名台南市長參選人謝龍介以換人做看看為訴求，要在最艱困的深綠選區翻牌，打出「老市長」牌，除了只做一任，並且要恢復蘇南成時代的馬上辦中心，喚起台南人的記憶。

謝龍介說，為何只當四年，他說，台南民眾太喜歡民進黨，怕交給他做8年會等太久，所以只做一任，沒比較就不知好壞，「我做得好，未來推出的候選人，民眾就會疼惜。」

他表示，台南之所以是民主聖地，是因為從光復以來，很長的時間都是市長只做一任，直到蘇南成才連任成功，承諾只做4年，就是要讓選民去比較。

「這招是已故老市長蘇南成教的！」謝龍介說，一般民眾五點半下班，這時市府員工也下班了，想要去市府辦事也進不去，若他當選，恢復蘇南成時代的馬上辦中心，開到晚上十二點，市民是頭家，白天不用請假，玩上來馬上辦中心，「若我不在，一級主管或副市長會在此等候」，市長室不是市長的，是民眾的。

稱自己是「武市」，黃偉哲「文市」的謝龍介說，現在就以行動馬上辦中心結合拜廟到各地聽取聲音並協助解決問題，也化為養分與動力，「這就是謝龍介」。

謝龍介說，蘇南成曾教他，不要怕圖利，圖利市民法官不會判有罪，只要不官商勾結，圖利特定商人就好。但現在看起來，令人憂慮，他喊出換人做看看獲得回響，其來有自。

兩次立委選舉及一次立委補選失敗的經驗，是成長的養分，謝龍介說，2019年立委補選對上郭國文，打到賴清德在街上拜票卻被罵，他著邊則是許多人要和他合照，投票結果也創下國民黨在麻豆的票箱贏對手的紀錄。自己不斷深耕地方，關心農漁民，已到成熟的時候，「硬摘的果子不甜，硬娶的新娘不愛你」，這時候也是正甜摘下的時候，就會給台南幸福感並更加香甜。

2022大選 台南市長 台南市選舉 謝龍介

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