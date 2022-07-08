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參選苗栗縣長？ 陳超明：已指示團隊下鄉準備中

中央社／ 苗栗縣8日電

國民黨立委陳超明昨天被詢及是否參選苗栗縣長時表示，「審慎考慮，準備行動」。他今天指出，已指示團隊下鄉，目前正在準備中。

SOGO經營權之爭，陳超明被控收賄，6日遭台灣台北地方法院依貪污治罪條例等罪判刑7年8個月，他除發聲明自清喊冤，也在通訊軟體Line群組發言「準備參選，請好朋友準備動員…由苗栗民意決定我清白」。

陳超明今天接受媒體聯合電訪時表示，他參與政治數十年，未收過一毛錢，對於案件的判決感到不公，他問心無愧。

記者提問，是否會參選苗栗縣長。對此，陳超明表示，已指示團隊下鄉，目前正在準備中。

此外，明道大學前副校長吳盛聖今天上午宣布以無黨籍參選苗栗縣長，並於今天傍晚在苗栗市舉辦競選總部成立大會。他透過新聞資料表示，期許以符合國際趨勢的新苗栗願景，讓縣民「吃得安心、住得放心還要賺得開心」。

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