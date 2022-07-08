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視察市場次數遭質疑 黃珊珊：認真工作是種文化

中央社／ 台北8日電

台北市副市長黃珊珊被市議員質疑上任後視察市場次數多，實則為選舉。黃珊珊今天說，認真工作是一種文化，感謝議員統計，讓她知道視察市場次數，也感謝市府同仁。

民進黨籍北市議員簡舒培昨天在臉書（Facebook）發文指出，黃珊珊擔任北市副市長2年多，要求87場次市場視察、動用近650人次公務員陪同，質疑藉視察市場做選舉綁樁。黃珊珊今天上午出席由士林夜市商圈聯合會舉辦活動，會後受訪做以上表示。

黃珊珊說，她已視察市場2年多，像曾到士林夜市超過20次，晚上也會跑到士林夜市看攤販狀況，這是她的工作，認真工作是一種文化，感謝議員統計，才知道她有視察80多場次。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前提出為振興商區，當選後將規劃常辦活動。黃珊珊對此議題表示，這樣可能要編列新台幣3000億元的預算，應該是「有多少錢、做多少事。」

媒體接著提問衛生福利部長陳時中要出書的看法。黃珊珊說，她也要出新書，就是個人做個人的事情，且不要什麼事情都只有選舉及塗上顏色，這樣不太好。

2022大選 台北市選舉 黃珊珊

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