周玉蔻爆「民進黨這兩咖」戰雙北 他狠酸：北北桃落跑者聯盟成立

民進黨的雙北市長參戰人選尚未確定，但媒體人周玉蔻今（7）日在臉書上發文，爆料民進黨將派衛福部長陳時中參選台北市長，屏東縣長潘孟安參選新北市長。對此，資深媒體人黃揚明在臉書上回文，「讚！北北桃三都『落跑者聯盟』要組成了！」

媒體人周玉蔻今日在臉書發文，貼文中寫道「《獨家》陳時中＋潘孟安，雙北絕妙組合，蔡英文主席是認真的，讚！」透過文章內容，可以推測出陳時中將出戰台北市，而潘孟安將挑戰侯友宜參戰新北市。