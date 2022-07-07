快訊

中職／陳鏞基遭球直擊頭部 高國慶成最老代跑者

北市中華路傳賣一戶賠8600萬元 原來有「隱情」

周玉蔻爆「民進黨這兩咖」戰雙北 他狠酸：北北桃落跑者聯盟成立

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部長陳時中。聯合報系資料照片／記者鄒尚謙攝影
衛福部長陳時中。聯合報系資料照片／記者鄒尚謙攝影

民進黨的雙北市長參戰人選尚未確定，但媒體人周玉蔻今（7）日在臉書上發文，爆料民進黨將派衛福部長陳時中參選台北市長，屏東縣長潘孟安參選新北市長。對此，資深媒體人黃揚明在臉書上回文，「讚！北北桃三都『落跑者聯盟』要組成了！」

媒體人周玉蔻今日在臉書發文，貼文中寫道「《獨家》陳時中＋潘孟安，雙北絕妙組合，蔡英文主席是認真的，讚！」透過文章內容，可以推測出陳時中將出戰台北市，而潘孟安將挑戰侯友宜參戰新北市。

屏東縣長潘孟安。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
屏東縣長潘孟安。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
對此，資深媒體人黃揚明在臉書分享該則貼文，並狠酸「讚！北北桃三都『落跑者聯盟』要組成了！」貼文底下吸引大批回應，不少網友紛紛嘲諷表示，「競選主題曲，跑跑跑向前跑，每一個都帶職落跑」、「哇！真的是縣市長位子大風吹」、「很有創意啊」、「只要選民喜歡，落跑又何妨」、「這組合果然是史上最強」。

2022大選 周玉蔻

延伸閱讀

台大聲明林智堅論文抄襲門 網「超前翻譯」：現在開始抓洗學歷

台師大教授：論文比對系統有漏洞 未授權就沒納入資料庫

黃嘉千婚變…主持人點出兩道婚姻致命傷 第一點久了真的失去自信

BA.5入侵！超強傳播力可1傳12 醫曝「本土1怪象」：社區恐早有了

相關新聞

藍綠議員為停電互尬 柯志恩：人身安危才是重點

國民黨高雄市長提名人柯志恩成為市民的第一天就遇上停電事件，臉書發文引來藍綠議員隔空交火。柯志恩說，依據議員黃捷提供的資料...

林佳龍再推北市新政見 爭辦2038亞運在台北

交通部前部長林佳龍爭取代表民進黨參選台北市長，今天再度釋出「首都願景的12門課」國際篇，他提出五大城市願景「SWEET ...

周玉蔻爆「民進黨這兩咖」戰雙北 他狠酸：北北桃落跑者聯盟成立

民進黨的雙北市長參戰人選尚未確定，但媒體人周玉蔻今（7）日在臉書上發文，爆料民進黨將派衛福部長陳時中參選台北市長，屏東縣長潘孟安參選新北市長。對此，資深媒體人黃揚明在臉書上回文，「讚！北北桃三都『落跑者聯盟』要組成了！」

黃珊珊行政不中立？ 柯文哲反問簡舒培：每天在辦公室打坐？

市議員簡舒培今在臉書爆料黃珊珊擔任副市長以來，安排87場市場視察，動用高達650人次公務員陪同，批評黃珊珊要選台北市長，...

潘孟安選新北市長？ 侯友宜：防疫做好才是民眾關心的事

國內疫情趨緩，新北市長侯友宜今日說，疫情下降緩慢，仍需將防疫做好。至於傳出屏東縣長潘孟安將參選新北市長，侯友宜則說，疫情...

高虹安參選新竹市長？ 柯文哲：下周做最後討論

媒體報導民眾黨中央委員會將通過提名立委高虹安、邱臣遠參選新竹市長、基隆市長。對此，台北市長柯文哲下午參加走讀城南行程受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。