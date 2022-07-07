周玉蔻爆「民進黨這兩咖」戰雙北 他狠酸：北北桃落跑者聯盟成立
民進黨的雙北市長參戰人選尚未確定，但媒體人周玉蔻今（7）日在臉書上發文，爆料民進黨將派衛福部長陳時中參選台北市長，屏東縣長潘孟安參選新北市長。對此，資深媒體人黃揚明在臉書上回文，「讚！北北桃三都『落跑者聯盟』要組成了！」
媒體人周玉蔻今日在臉書發文，貼文中寫道「《獨家》陳時中＋潘孟安，雙北絕妙組合，蔡英文主席是認真的，讚！」透過文章內容，可以推測出陳時中將出戰台北市，而潘孟安將挑戰侯友宜參戰新北市。
對此，資深媒體人黃揚明在臉書分享該則貼文，並狠酸「讚！北北桃三都『落跑者聯盟』要組成了！」貼文底下吸引大批回應，不少網友紛紛嘲諷表示，「競選主題曲，跑跑跑向前跑，每一個都帶職落跑」、「哇！真的是縣市長位子大風吹」、「很有創意啊」、「只要選民喜歡，落跑又何妨」、「這組合果然是史上最強」。
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