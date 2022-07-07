朱立倫：沒人或派系能影響提名

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
新北市議長蔣根煌（右）對黨中央提名表達不滿，國民黨中常會召開前，副秘書長江俊霆（左）和蔣根煌特別先在一旁交換意見。記者邱德祥／攝影
新北市議長蔣根煌（右）對黨中央提名表達不滿，國民黨中常會召開前，副秘書長江俊霆（左）和蔣根煌特別先在一旁交換意見。記者邱德祥／攝影

新北市議長蔣根煌本周帶領廿多位正副議長及議員，聲援苗栗縣議長鍾東錦和花蓮縣議長張峻，抗議黨中央提名不公。面對地方反彈，國民黨主席朱立倫昨天在中常會語氣強硬說，這次提名一切按照黨的制度、規章來進行，「沒有任何一個個人、派系，可以來改變、影響我們的制度」。

朱立倫表示，他會捍衛國民黨的制度，一切公平處理，黨中央和中常委都秉持不受任何派系的干擾和影響，但提完名之後，還是要努力讓地方和諧、團結；他拜託中常委一起來化解爭議、團結勝選。國民黨秘書長黃健庭說，從甄選到提名的過程，非常嚴謹和完備。

據轉述，蔣根煌昨在中常會送上正副議長及議員支持張峻和鍾東錦的連署書，並發言「請主席盡量下鄉考察」。中常委呂學樟也在會中表示，應還鍾東錦公道；中常委沈慶光則憂心，花蓮市長有四人參選恐分裂。

蔣根煌會前向朱立倫私下表示，「你一定要了解地方，有地方才有中央」，也有許多中常委發表意見，要求黨中央去溝通、了解，而朱回他「都有溝通，一直在解決」。蔣說，今天還是會去花蓮聲援張峻，「黨中央沒有說不讓張峻選」。

據了解，黨中央擬讓張峻報准參選縣議員，但不會支持他參選議長。

對於鍾東錦，蔣表示，黨中央有解釋，鍾過去有一些情事，所以不行參選。是否會輔選鍾東錦到底？蔣說，會再跟黨中央協商一下，大家因應黨的考量，但一定會團結。

2022大選 鍾東錦 苗栗縣選舉

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