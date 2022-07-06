民進黨台東縣長參選人出爐 縣黨部整軍待戰

民主進步黨台東縣黨部今天表示，徵召立委劉櫂豪參選台東縣長，面對年底選戰，台東縣黨部將以全新陣容全力輔選，要當參選人最強後盾。

民進黨台東縣黨部今天發布新聞稿表示，台東縣長黨內提名參選人是依照黨內機制，由中央黨部多方考量評估後徵召產生，地方黨部絕對尊重中央黨部的決議，也會全力輔選中央黨部徵召的候選人，毫無懸念。

台東縣黨部主委簡維國表示，這次中央經過多方考量後徵召立委劉櫂豪，他長期以來不只關心台東農業發展、教育環境及觀光資源、台東公路及鐵路交通問題，也關心許多在台東的年輕人的未來。

簡維國表示，相信黨中央徵召劉櫂豪出來參選台東縣長將會是對台東最好的選擇，希望黨內同志與黨公職們都一起全力來互相幫忙、一起打一場漂亮的選戰，「台東縣黨部將以全新陣容全力輔選，要當參選人最強後盾」。