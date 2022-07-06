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挺進台南拚市議員 台灣基進5人全員到位

中央社／ 台南6日電
台灣基進主席陳奕齊。圖／台灣基進提供
台灣基進主席陳奕齊。圖／台灣基進提供

台灣基進挺進台南，黨主席陳奕齊今天在台南市議會前，宣布推出5人參選下屆台南市議員，全員到位，以成立黨團為目標，要帶給市民更好的台南。

台灣基進今年2月宣布推出李宗霖、吳依潔、黃建昌及王明彥首波4名台南市議員參選人投入年底選戰，今天再公布另名參選人陳嘉伶，台南黨部表示，陳嘉伶是台灣基進最後到位的市議員參選人。

台灣基進5名台南市議員參選人今天齊集台南市議會前，共同舉辦「台南基進市議員參選人四加一，五戰士成隊」記者會，由陳奕齊帶領喊出「市政監工四大破除」、「參選四大堅持」等口號。

陳奕齊表示，台灣基進今年選戰主軸是「咱的台灣，基進監工」；台灣地方政治必須在面對中國威脅及民主與獨裁陣營對抗的背景下思考，不僅要符合本土價值，還要有良性的政黨競爭和監督。

台灣基進推出的5名台南市議員參選人，分別是第10選區（東區）李宗霖、第7選區（永康區）吳依潔、第2選區（七股區、西港區、佳里區、學甲區、將軍區、北門區）黃建昌、第6選區（安南區）王明彥、第9選區（南區、安平區）陳嘉伶。

2022大選 台南市選舉 台灣基進 陳奕齊

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