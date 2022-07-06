《九合一對戰系列-高雄》陳其邁可保江山 柯志恩苦追少輸為贏

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】高雄首長藍綠對決，柯志恩空戰勢力難壓陳其邁地頭蛇！政大教授曲兆祥預測，民進黨候選人陳其邁會以10%以上的優勢取勝。彰師大教授劉兆隆也說，地方上有許多動搖的選民，國民黨候選人柯志恩要有勤跑地方基層的決心，但時間有限；時代力量高雄市議員林于凱則表示，高雄「中間選民增多」，勞工、薪資等議題變得很重要。

民調不可信

《蘋果新聞網》日前線上民調顯示，支持陳其邁41.9％；支持柯志恩57.1％，對自己在此民調大贏陳其邁逾15%，柯志恩日前說，「我不會認為這是個事實，因為從很多數據顯示，我們還有努力空間。」

劉兆隆與曲兆祥兩位學者聽到此民調結果後，也都直呼「不太可能」。曲兆祥表示，柯志恩至少能掌握約25到27%的基本盤，選票的天花板約落在4成左右；陳其邁近期開始競選活動，且從市政滿意度來看，支持率將維持在4成多到5成左右。估算最後陳其邁將以以10到15%的優勢，保住他的江山。

勤跑基層才有機會

國民黨前青年部主任陳冠安分析指出，以目前的大數據趨勢來看，柯志恩靠著參選蜜月效應，網路聲量輾壓陳其邁2倍，因此以其空戰能力勢必會帶給陳其邁相當的威脅。

劉兆隆則指出，前高雄市長韓國瑜當時贏下高雄選戰不只是靠空戰，更勤跑地方基層，他參選時每個區都跑過好幾輪，即使是支持陳其邁的里長也拜訪四次以上，更在原住民選區「喝酒喝到吐，明天起來再喝」。如果柯志恩想要勝選，就要在有限的選舉時間內，勤跑地方基層。

國立中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，選舉剩下5個月的時間確實很趕，所以柯志恩需要靠地方既有勢力勤跑基層。高雄仍有33名國民黨籍議員，仍然是很大的網路，結合既有的地方勢力，加上王金平與她的互動也不錯，白派農會系統也是非常重要的一塊。陸軍重點是運用在地既有網路，「重點式、團體式的去接觸基層」。

勞工議題會發酵

林于凱受訪時說，高雄選民結構與整個台灣趨勢相當接近，就是全台中間選民佔到40%左右，意味著一般民眾對政黨認同感逐漸下降，沒有特定政黨偏好。而且高雄從2018年到2022年藍綠政治版圖就一直在變動，從韓國瑜當選市長到近期四大公投全數不同意，而目前綠藍比約莫落在6比4。

而政黨政治退散，政策愈來愈重要，林于凱表示，隨著科技園區進駐高雄、輸入性通膨與升息，民生物價持續上漲，但高雄在地薪資卻沒有上漲，薪資與物價將成選民的關注焦點。他舉幾個重要議題為例說，第一、作為防疫國家隊的外送員權益長期被忽視；第二，「高雄真的很熱」，改善戶外勞工的勞動狀況也很重要。

陳其邁快執政有弊病

林于凱表示，陳其邁上任兩年以來，做了很多快速的行動，但追求效率時必然會有一些紕漏。如現在高雄工務局拆遷地下道、天橋等設施，處理城中城大火的後續，社會住宅又要持續更新等，人力安排難免捉襟見肘，成為高雄未來要處理的議題。

廖達琪則指出，陳其邁近年執政致力於台積電引進高雄，成為房地產與高科技產業的好消息，但高雄的產業結構仍相當傳統，勞動階級仍佔多數，而陳其邁在這方面的著墨比較少，可能成為他的弱勢。

劉兆隆表示，目前陳其邁的支持度算是中上水平，超過半數的高雄市民仍認同民進黨的執政者。而過去民進黨長期執政下資源分配等問題，將成為陳其邁潛在的不確定因素，仍然有很多選民抱持著「換人做看看」的想法。

柯志恩把握動搖選票

陳其邁曾在高雄市補選時，打出漂亮的一戰，氣勢是否將繼續延續，曲兆祥說，當時補選主要是因為支持韓國瑜的民眾放棄投票，換句話說，陳其邁支持度並「沒有高到嚇人」，仍有對綠營執政採取批判態度的選民，都是柯志恩應積極爭取的。

林于凱則指出，柯志恩原先參選高雄的意願沒有那麼高，主要還是受到國民黨的徵召，所以「調整心態」是目前很重要的工作。林于凱說，高雄市民應該很難再接受空降又沒心的市長，所以柯志恩的起手式就是與韓國瑜做切割。目前國民黨仍然處於劣勢，而參選是一整個團隊的工作，也考驗柯志恩籌組幕僚團隊的能力。

第三勢力不參選

而關於時代力量在高雄市的佈局，林于凱坦言，直轄市選舉若要達到基層，「宣傳費3千萬元跑不掉，（政黨）現階段根本無力負擔」，而且高雄幅員超級大，沒有一定資源是沒有效果的。此外，民眾黨主席柯文哲日前針對高雄市長選情表示，政黨政治就是人才競爭，民眾黨畢竟是小黨、資源有限，目前為止，高雄市長沒有要推派的



人選。







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