地方學者看選舉陳其邁：暖男形象消退

【台灣醒報記者簡嘉佑專訪】高雄選戰藍綠PK，陳其邁的暖男形象逐漸消退，他高冷菁英路線愈益與庶民產生隔閡，成為柯志恩最佳切入點！國立中山大學政治學研究所教授廖達琪受訪時指出，陳其邁致力於將台積電引入高雄，但對在地傳統產業的著墨並不多。她分析，柯志恩在高雄已有一定的地方整合，加上既有的空戰實力，當選機會仍然是有的。

引進台積電有功

廖達琪指出，陳其邁極力把台積電引進高雄，功勞不小。台積電的設址原先需要十幾年的環評，他宣布要在任期內就通過環評。這對當地的房地產是一大興奮劑，一有這個消息後，高雄房地價馬上就漲價。在產業方面，陳其邁現在「正走高大上的路線」，著力於房地產與高端科技工業，這是他的優勢。

但她話鋒一轉指出，整個高雄的產業結構如今仍是比較傳統的，所以在廣大庶民的面向，「陳其邁的著墨並不是太深」。這也是造成2018年前市長高雄韓國瑜帶著庶民姿態橫掃千軍的原因。

菁英風格產生隔閡

陳其邁自從地方首長選舉落選以來，到後來贏得地方補選，擔任高雄市長兩年，形象也出現了很大的轉變。廖達琪說，陳其邁先前一直走「溫馨、暖男、搏感情」的形象，到現在從他在市議會、面對媒體的表現來看，漸漸走回最原本「冷硬、高端、不親近群眾」的形象，成為他的一大隱憂。

廖達琪總結說，陳其邁在產業發展走一個「高大上」的路線；加上對廣大庶民維持了菁英型領導風格，對高雄現在的狀況來講，「還是有些落差」，這些可能是他的弱點，也成為柯志恩的空間與機會。

國民黨做足地方溝通

廖達琪指出，柯志恩本身是教授，走的也是菁英路線，但她本人親和力相當足夠。她進一步分析說，國民黨主席朱立倫在提名六都候選人時，柯志恩受到阻力最小，「因為都沒有人願意來選，高雄幾乎要被放棄」，導致高雄市在地的議員都相當焦慮，所以不會像桃園爭得很厲害。

她表示，柯志恩事先做足了地方的溝通與結合，包括與前立法院長王金平的農會、白派系統，後續才公布徵召提名，意味著國民黨中央從桃園的經驗學到教訓，在高雄地方的溝通上做得比較徹底。所以柯志恩起手相當漂亮，已經達到某種程度的地方整合，包括先前有孫文學校總校長張亞中傳出參選意願，現在也完全消音。

空陸戰實力兼備

廖達琪說，柯志恩在「陸軍」方面，目前地方基層整合相當不錯，「地方議員也很願意請她做母雞」。而在「空軍」方面，柯志恩本身就有電台廣播經驗，能見度本來就比較高，是她原先就具備的優勢。

她指出，「高雄不能復刻新竹，也更不是台北」，政策上一定要照顧到高雄在結構上仍佔多數的勞動階級，如果她能在不丟棄高大上的政策同時，又能結合廣大勞動階級、庶民層次的政策走向，「柯志恩機會還是有的」，廖達琪說。

國民黨力求少輸為贏

流利的台語向來是南部選舉中一展親和力的好機會，但柯志恩台語似乎不是很流利，是否會造成與選民的隔閡？廖達琪說，「雖然不確定柯志恩台語遛不遛」，但在高雄對台語的包容力是強的，不見得要說一口好台語，老實說，韓國瑜的台語能力也不怎麼樣。

柯志恩雖然不會復刻韓國瑜，她本人也說自己不是韓國瑜，但在這麼短的時間內，用一種半生不熟的台語與基層搏感情，大家也能夠體諒。廖達琪認為，國民黨也不是「一定打贏」，但要先把國民黨的士氣帶起來，以「少輸為贏」為目標，並可盡力保留33席的國民黨議員。

曾因輕敵而落敗

如今，陳其邁有執政優勢加上政黨奧援，廖達琪指出，「這可以是優點，也可以是弱點」，因為當時2018年大選的時候，依舊中央仍是民進黨執政，資源多到頭昏眼花，且有許多政策承諾，但最後卻落選。因為當時民進黨對韓國瑜抱持輕敵的態度，反而成為最危險的時候。如今，民進黨有過韓國瑜的經驗後，對柯志恩的態度也不敢不慎，可能更凶狠毒辣。

而選舉剩下5個月的時間，會不會成為柯志恩的致命傷？國立中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，5個月確實很趕，所以柯志恩需要靠地方既有勢力勤跑基層。因為高雄仍有33名國民黨籍議員，仍然是很大的網路，結合既有的地方勢力，加上王金平與她的互動也不錯，白派農會系統也是非常重要的一塊。柯志恩的陸軍重點是運用在地既有網路，「重點式、團體式的去接觸基層」。

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