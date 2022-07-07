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雙城雙陳計！陳建仁、陳時中近半年好感度曝 小英王牌戰哪市有優勢

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：攝自網路、FB/陳建仁
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文/陳宣懿

衛福部長陳時中參選台北市呼聲始終居高不下，但近日卻傳出總統蔡英文有意派前副總統陳建仁參選台北市，讓陳時中萌生退意。外界認為陳建仁不僅卡台北，同時也是新北市長熱門人選，陳建仁未來是否會參選？有機會出戰哪個縣市的市長？

資深媒體人陳敏鳳指出，陳建仁選新北市長的機率較高，因為國民黨早已把陳時中當成蔣萬安的假想敵，民進黨台北市議員參選人也將陳時中設為「假想母雞」，若今日台北市長人選換成陳建仁，可能會有陣前換將、影響士氣之疑慮。而陳建仁和陳時中兩位熱門參選人，近半年來的網友對他們的討論以及網路好感度為何？

「開放福島食品進口」輿論沸騰  陳時中今年首波好感度下降 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/01/01～2022/06/30）統計分析，「陳時中」近半年網路好感度趨勢，年初時1、2月陳時中因防疫有功，網路好感度比值都維持在1左右，大致來說正面聲量高於負面聲量。但到了3月，開始出現微幅變化，網路好感度比值降到0.79，主因是3月台灣取消福島食品進口限制，引發支持、反對兩造意見交鋒討論，而國民黨立委鄭麗文更是批評，去年疫情800多人死亡，今年卻開放福島食品，對此，陳時中動怒回擊「不要牽拖」，同樣引起部分網友的質疑與不滿。

黑心快篩、疫情燒炸鍋引民怨？陳時中近半年網路好感度下降50％ 

4月時，陳時中的網路好感度比值反彈上升到0.93。主因是藝人徐小可「逆時中」的言論，網路上有不少聲援陳時中的網友；但到了5月，陳時中的網路好感度比值下降至0.60，最大原因在於5月本土疫情延燒之際，又爆出黑心快篩事件，國民黨告發陳時中圖利高登，使得事件炒得沸沸揚揚。

到了6月，陳時中的網路好感度比值持續下探到0.51，此時又傳出陳時中確診消息，而身為防疫指揮官的陳時中確診之後，立刻引發各界關注，蔡英文更是立即臉書發文表示，陳時中過去2年多來幾乎未曾休息，「希望他好好休養」。除了有網友留言給予加油鼓勵之外，總統的這番話同時也引起不少網友不滿，批評「先前死這麼多人怎不見出面」。2022年上半年疫情演變，陳時中近半年來的網路好感度也跟著變化，比值從最高峰降低最低點，下降幅度約50％。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

防疫政策嗆柯文哲要多讀書  陳建仁網路好感度出現波動

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/01/01～2022/06/30）統計分析，「陳建仁」近半年網路好感度趨勢，1～3月陳建仁因為不時給予防疫政策建議，例如不排除未來要和病毒共存，以及被大家討論可能投入2022選戰，大部分的網友都給予正面意見，網路好感度比值幾乎都能維持在1左右。

然而到了4月，陳建仁的網路好感度比值微幅下降至0.84，雖然好感度表現依舊不錯，但也能發現當時因為防疫政策，陳建仁開始和柯文哲隔空互槓，要柯文哲多讀書，引起網路高度討論。

與柯文哲隔空互槓受影響？陳建仁近半年好感度下降約68％

到了5月份，陳建仁的網路好感度比值持續往下滑，減少到0.55。主要還是因為和柯文哲之間的來回交鋒。當時台北市政府批中央「暗崁疫情」，更炮轟蔡英文草菅人命，陳建仁為此出來護航，並盡力澄清與還原真相，認為草菅人命的說法，「對蔡總統是很大的污衊」。有網友認為，形象一向溫文的陳建仁「大仁哥」，過去比較少針對高度政治敏感議題開砲，但近期評論與柯文哲一來一往，屢屢讓他成為話題焦點。

緊接著6月份，陳建仁加入民進黨一事確定並曝光，民進黨前立委林濁水則是連日針對陳建仁入黨事件在臉書批評，林濁水表示：「陳建仁想當總統不是什麼壞事，不必推給上帝。」相較於過去好感度表現穩定的陳建仁，近半年來出現幾波起伏，網路好感度比值最高點跟最低點，相差約68％。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

陳建仁熱門關鍵字「新北市、總統」  鈕則勳：2024牽制賴清德

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/27～2022/07/03）分析，陳建仁近一週網路熱門關鍵字，幾乎都與選舉有關，除了「新北市、台北市」佔有相當高討論度之外，很多網友也將焦點關注在「總統、牽制、賴清德」。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，陳建仁不會選雙北市長，因為他是蔡英文的王牌，負責牽制2024賴清德選總統，若陳建仁出來選新北市長風險太大，選輸了也會影響未來選舉布局。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2022年07月03日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中、陳建仁』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

2022大選 台北市選舉 台北市長 陳時中 陳建仁 蔡英文 民調

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