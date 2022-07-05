提名參選人團隊進駐苗縣黨部？ 鍾東錦要一個尊重

國民黨提名農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘參選苗栗縣長，近日傳出謝福弘競選團隊要進駐縣黨部，縣黨部主委議長鍾東錦今天抨擊黨中央至今一通電話、一紙公文都沒有，他要的是一個尊重。

謝福弘證實接到黨中央指示，縣黨部運作以提名人為主，他會持續溝通，尊重黨中央處理，目前競選服務處先設在苗栗市英才路，競選總部8、9月才會成立，原則上榮譽主任委員前縣長傅學鵬、劉政鴻，主任委員縣長徐耀昌，總幹事立委陳超明、徐志榮。

全國正副議長聯誼會今天到縣議會聲援鍾東錦參選縣長，鍾東錦致詞表示，這幾天傳出提名參選人團隊要進駐縣黨部，他沒有意見，可是中央黨部要尊重他，一通電話或一紙公文都沒有，他不知道中央黨部還在不在？為什這樣做？對他不夠尊重、不夠誠意。

鍾東錦說，他絕對不會拒絕把縣黨部還給誰，那本來就是中央黨部的東西，但最起碼適度的尊重是必要的，呼籲中央黨部不要因人設事，應該要有一套公平程序制度，苗栗縣要由誰出來選？問鄉親才是最標準的動作，也不會有爭議。

他今年初就有向國民黨主席朱立倫報告，希望採民調的方式，誰民調第一，就由誰參選，師出有名，而不是問東問西，問誰支持誰，要誰簽署、誰連署，不是正當的程序、而且方法也不對，所以開始角力，過程就有抹黑，結果禍起蕭牆，牆外面的人都還沒有打子彈，他已遍體鱗傷。

鍾東錦表示，他要的只是一個「尊重」，如果黨中央命令下來，要換人進駐，他一定會給予必要的協助，他要求針對黨工幹部的待遇與福利，絕對不能縮減，最好可以提供一份切結書，讓黨工有所保障，也才會盡心盡力的為黨、為鄉親服務。