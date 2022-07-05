快訊

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

中職／台鋼雄鷹教練團添第2人 黃甘霖掌管外野守備

提名參選人團隊進駐苗縣黨部？ 鍾東錦要一個尊重

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘競選團隊要進駐縣黨部，縣黨部主委議長鍾東錦今天抨擊黨中央不夠尊重。記者范榮達／攝影
國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘競選團隊要進駐縣黨部，縣黨部主委議長鍾東錦今天抨擊黨中央不夠尊重。記者范榮達／攝影

國民黨提名農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘參選苗栗縣長，近日傳出謝福弘競選團隊要進駐縣黨部，縣黨部主委議長鍾東錦今天抨擊黨中央至今一通電話、一紙公文都沒有，他要的是一個尊重。

謝福弘證實接到黨中央指示，縣黨部運作以提名人為主，他會持續溝通，尊重黨中央處理，目前競選服務處先設在苗栗市英才路，競選總部8、9月才會成立，原則上榮譽主任委員前縣長傅學鵬、劉政鴻，主任委員縣長徐耀昌，總幹事立委陳超明、徐志榮。

全國正副議長聯誼會今天到縣議會聲援鍾東錦參選縣長，鍾東錦致詞表示，這幾天傳出提名參選人團隊要進駐縣黨部，他沒有意見，可是中央黨部要尊重他，一通電話或一紙公文都沒有，他不知道中央黨部還在不在？為什這樣做？對他不夠尊重、不夠誠意。

鍾東錦說，他絕對不會拒絕把縣黨部還給誰，那本來就是中央黨部的東西，但最起碼適度的尊重是必要的，呼籲中央黨部不要因人設事，應該要有一套公平程序制度，苗栗縣要由誰出來選？問鄉親才是最標準的動作，也不會有爭議。

他今年初就有向國民黨主席朱立倫報告，希望採民調的方式，誰民調第一，就由誰參選，師出有名，而不是問東問西，問誰支持誰，要誰簽署、誰連署，不是正當的程序、而且方法也不對，所以開始角力，過程就有抹黑，結果禍起蕭牆，牆外面的人都還沒有打子彈，他已遍體鱗傷。

鍾東錦表示，他要的只是一個「尊重」，如果黨中央命令下來，要換人進駐，他一定會給予必要的協助，他要求針對黨工幹部的待遇與福利，絕對不能縮減，最好可以提供一份切結書，讓黨工有所保障，也才會盡心盡力的為黨、為鄉親服務。

2022大選 苗栗縣選舉 鍾東錦

延伸閱讀

沒有地方哪來的中央 正副議長聯誼會聲援鍾東錦選縣長

苗栗縣長選舉國民黨分裂？ 謝福弘、鍾東錦兄弟爬山

苗栗縣長選舉藍營分裂 傳黨中央指示謝團隊進駐縣黨部

藍提名謝福弘選苗栗縣長 鍾東錦：意料中事、繼續參選

相關新聞

恩恩案影響侯友宜支持度？柯文哲：從80%到70%其實沒差

新北市政府日前因「恩恩案」影響形象，市長侯友宜也頻遭抨擊。台北市長柯文哲今天在震傳媒接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不...

影／曬「台中看得到玉山」惹議 盧秀燕：謝謝大家關心

台中市長盧秀燕昨天PO臉書表示，台中空氣正在變好，要讓「在台中看見玉山，要成為市民的日常！」被民進黨台中市長參選人蔡其昌...

6都徵召1人欽定 柯文哲嗆蔡總統：跟習近平差不多

年底選戰逼近，台北市長柯文哲接受媒體人黃光芹專訪今天播出，節目中柯文哲嗆民進黨主席蔡英文，怎麼會六都徵召一人欽定？我們小...

爭2024總統大位！柯文哲：藍白合小於綠 三腳督反有機會

台北市長柯文哲接受媒體人黃光芹專訪今天播出，已經表態挑戰2024總統大位的柯文哲說，2024藍白合還是小於綠，藍白綠全部...

提名參選人團隊進駐苗縣黨部？ 鍾東錦要一個尊重

國民黨提名農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘參選苗栗縣長，近日傳出謝福弘競選團隊要進駐縣黨部，縣黨部主委議長鍾東錦今天抨...

柯志恩反霸凌引話題 高雄綠議員提韓粉反擊

國民黨高雄市長參選人柯志恩接受徵召至今未滿周，但話題不斷，首個政見反霸凌引發各方熱議。高市議員高閔琳也發文說，柯志恩說過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。