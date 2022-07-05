快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

趕場為參選暖身？ 陳時中：有正式訊息會對外說明

中央社／ 台北5日電

衛福部長陳時中今天上午連趕2場活動，引發外界關注是否為參選暖身。陳時中僅說，剛好最近要宣導的事務比較多，如有正式訊息都會對外說明。

衛福部長陳時中是代表民進黨出征台北市長選舉的熱門人選，有媒體民調今天指出，陳時中以5成4贏過前交通部長林佳龍和前副總統陳建仁。

陳時中上午接連出席2場在不同地點舉行的衛福部記者會，會後接受媒體聯訪時被問到趕場是否為參選準備，他表示，剛好最近要宣導的事務比較多，強調衛福部業務本來就多。

媒體追問，陳時中稍早在另個活動談及現階段仍先拚防疫，疫情有控制好就沒有進退的問題，是否表示疫情看到尾聲。

陳時中說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最令人困擾的就是一波接一波，大家習慣了也整備好了，又出現新變異，但也建立起防疫韌性，面對變化更能因應。

至於媒體民調結果，陳時中說，那就是一些網路上有趣的民眾反應，只是參考性質，跟真正的民調不太一樣，如有正式訊息都會對外說明。

2022大選

延伸閱讀

黨內頻放風聲「不選了」？陳時中：有正式消息會對外講

影／BA.4、BA.5境外暴增 陳時中：要注意是否重症化

接獲恩恩案報告 陳時中：部分需請新北再澄清

影／是否萌生退意？陳時中：先把防疫做好

相關新聞

黨內頻放風聲「不選了」？陳時中：有正式消息會對外講

九合一大選年底登場，有意參選台北市長的衛福部長陳時中，傳因總統蔡英文屬意讓前副總統陳建仁選北市，讓陳時中萌生退意，黨內也...

小琉球縣長選舉藍勝綠 周春米跨海拚建設博感情

民進黨縣長提名人立委周春米昨天到琉球鄉參加第4座大福聚落式汙水處理開工儀式後，又到漁福漁港和新漁港會勘兩項工程， 要求加...

九合一大選》打敗蘇系、正國會！陳建仁攻新北聲量占鰲頭近3個月破15萬

2022年底九合一大選，民進黨新北市長人選至今尚未底定，原本有意參選的立委羅致政，近日卻表明不願選新北市長，接下來新北市長這一仗將由誰來扛，讓民進黨基層陷入焦慮；現在更傳出另一種說法，民進黨打算「雙北雙陳計」，陳時中選台北、陳建仁拚新北。

三腳督 柯文哲：陳時中路遙知馬力 蔣萬安1字很多人不投

年底選戰逼近，台北市長柯文哲接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪今天播出。對於年底北市長三角督是否可能發酵棄保？柯文哲說，黃...

沒有地方哪來的中央 正副議長聯誼會聲援鍾東錦選縣長

全國正副議長聯誼會抨擊國民黨提名縣市長參選人作業不尊重地方，連署力挺苗栗縣議長鍾東錦參選縣長，今天聲援打氣，鍾東錦沒有鬆...

雲林縣議員李建昇宣布放棄爭取7連霸 黨部慰留中

民進黨籍李建昇連任雲林縣議員6屆，是目前資歷最深的縣議員，3月27日完成黨部登記爭取7連霸，但因健康亮紅燈且需照顧年邁母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。