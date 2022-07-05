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黨內頻放風聲「不選了」？陳時中：有正式消息會對外講

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長陳時中今出席「長照2.0新識別圖像發布」記者會。記者許政榆／攝影
衛福部長陳時中今出席「長照2.0新識別圖像發布」記者會。記者許政榆／攝影

九合一大選年底登場，有意參選台北市長的衛福部長陳時中，傳因總統蔡英文屬意讓前副總統陳建仁選北市，讓陳時中萌生退意，黨內也在外頻放「不選了」風聲，是否認為很困擾？他表示，「還好，反正大家都有各種不同訊息，不過也呼籲，有正式訊息我們都會正式對外講」。

陳時中今上午連續出席2場衛福部活動，第二場活動「長照2.0新識別圖像發布」記者會，更選在人流眾多的市府轉運站連通道，疑似是選舉起手式。然而他6月中旬確診，近期剛康復，對於是否成為體力負擔，他笑說「這不算什麼吧，還好，沒問題！」

媒體詢問，目前被認為是民進黨選台北市長最佳人選，以黨內三人民調來看，陳時中54%民調最高，贏過前交通部長林佳龍及陳建仁。對此陳時中表示，那個民調是大家在網路上有趣的反應，是一個參考性質，不能當作真正民調，我想那是不太一樣。

陳時中仍是中央流行疫情指揮中心指揮官，恐因疫情控制影響選舉進度，造成「進退維谷」局面？陳時中說，新冠疫情最讓大家困擾的是，好像一波接一波，像Omicron剛從南非、美國出現病例報告，雖然流行規模變大，但有輕症化的契機，也是當時我們期待的，雖容易感染，潛伏期短，一人感染全家都中，但確實他輕症化了，但正大家要鬆一口氣時，又看到歐美國家出現BA.4、BA.5。

陳時中表示，近來觀察歐美BA.4、BA.5病例成長到20%，雖病例成長不是我們最關心，我們是關心成長後，是否伴隨重症化，或嚴重併發症，需要再觀察一下，因此新冠之所以讓大家覺得困擾，因為他不斷在變異，當大家對這波狀況已習慣、也整備了，它又變成另外一個樣子，大家又要重新整備，不斷反覆，不過我們也建立起防疫韌性，面對這些變化，我們可以因應，能夠做得更好。

新北市政府日前已將恩恩案報告提交中央，接下來會如何審查及處理？陳時中表示，會請相關單位審查，報告中仍有一、兩點需要再跟新北市政府釐清。

衛福部健保署推行部分負擔本預計今年上路，但至今仍未啟動，陳時中表示，目前還沒有，因為這一波疫情仍是險峻，人民負擔仍是重的，若要做部分負擔提升，恐怕要在紓困方案較穩定時，才會再進行。

對於今日連續跑兩場活動，陳時中說「沒辦法，這段時間需要宣導的事務較多」，因衛福部業務本來就多，長照也是宣傳重點，這幾年長照一直做得很順利，逐漸要擴大轉型，服務要做得更好，因此也製作新的LOGO，提醒大家注意，可接受服務。

陳時中表示，早上另外一場新陳代謝記者會，我也正式表明，清楚昭示健保內要做改革，因健保不是財務而已，而是促進國人健康，保護生命安全的重要工具跟手段，今天跟國健署配合，如何透過新陳代謝預防，避免變成三高疾病，跨出健保與其他單位合作，相信是未來歷史上的一步，提升每個單位效能、效率，將健康保護提升，是我們未來的使命。

2022大選 陳時中 台北市選舉

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