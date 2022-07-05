《九合一對戰系列6-台南》參選人解讀台南民情 黃偉哲如探囊取物

「副總統賴清德2024總統選舉的前哨戰，就是黃幫助黃偉哲打贏台南，賴副一定會全力以赴！」台南兩黨對陣，外界普遍看好現任台南市長黃偉哲打敗挑戰的國民黨議員謝龍介，參選台南市議員的無黨籍候選人李伯利說，即使有第三勢力出來，由於黃偉哲背後有賴副幫忙，不會像2018年選得那麼差。

2022年台南市長選戰的對戰組合已大致出爐，由民進黨現任市長黃偉哲面對國民黨市議員謝龍介。曾於2018年參選市長的「虧雞福來爹」林義豐近日則動作頻頻，但尚未確定是否要出來，或是代表任何政黨。

勤跑行程市政掉漆

長期觀察台南政局、此次參選2022年台南安平區市議員的李伯利受訪時分析，黃偉哲與前市長賴清德不同，「賴神」比較有群眾魅力與光環，因此在市政執行公權力上會比較強硬，相較之下，黃偉哲身段軟很多。他指出，由於黃偉哲過去是北台南立委，也沒有參加派系，「上次險勝就是因為利益基礎不夠。」李伯利直言。

「也因此，黃偉哲花很多時間跑行程，跑得非常勤！」李伯利坦言，只要有社區鄰里活動就很容易看到黃偉哲的身影，但人的時間有限，他認為黃偉哲花時間出席這些活動，讓他忽略了市政的建設，只是南部選民還是很注重那種「見面感」，認為市長有出席活動就是對在地有好的照顧，因此仍然對他買帳。

賴副會全力相挺

李伯利也說，黃偉哲這次競選就有栽培子弟兵出來選，加上賴副總統競選2024年總統的意味明顯，因此台南是很重要的前哨戰，如果黃偉哲此仗沒有打好，賴副總統形同在黨內跛腳，賴清德會不遺餘力地替黃偉哲輔選，投入大量的資源，加上黃偉哲原本就有的行政資源，更顯優勢。

至於謝龍介的選情，他認為謝龍介口才很好，談話性節目也很紅，雖然媒體若要報導黃偉哲不好事情的媒體都會「被關切」，但謝龍介的網路聲量夠，不受影響。不過這樣的聲量對他來說也是雙面刃，民眾也會認為他只是說說，做出的承諾可信度不高，「知名度高、信任度低，選戰中就容易被貼標籤，」李伯利說。

龍介仙份量不足

「謝龍介的聲量是媒體吹捧出來的！」李伯利進一步指出，謝龍介雖然是國民黨台南市黨部主委，但在台南在地其實並不算是有足夠分量的「母雞」，比較像是「類領袖」。他舉例說，過去的台南市議長李全教就算是領袖的人物，大家都會聽他的話，謝龍介網路聲量高有空氣票，但地方票能否全面掌握值得懷疑。

第三勢力難有搞頭

地方的傳言說，2018年選舉分別拿下11萬票的台南龍崎里里長陳永和與8萬多票的林義豐「可能」會合作，但他認為林義豐有知名度，卻沒有好感度，並沒有穩重的候選人形象；陳永和雖然為了環保，故事比較激勵人心，但2018年當時民進黨正處於低谷，因此陳與林獲得的選票大多是對民進黨的「賭爛票」，不足為奇。

他甚至認為，如果當時讓具有群眾魅力的謝龍介來選，說不定會選上，現在情勢就不同了。李伯利繼續指出，陳永和與林義豐兩人的組合並不會讓雙方加分，因為當初吸引的是游離選票。至於民眾黨的選情如何，他也認為不樂觀。李伯利說，民眾黨是以柯文哲個人魅力導向的政黨，地方組織弱，在台南不容易選。

「在南部很難玩空降這一套！」李伯利說，南部選民對於關係、人情與服務比起北部選民還要在意，柯文哲在台南不容易獲得選民青睞。

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