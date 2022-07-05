《九合一對戰系列5-台南》黃偉哲穩中求勝 謝龍介要發揮口才

「這次台南市長黃偉哲應該穩連任，但謝龍介有機會選得比之前好！」台南市長選戰組合大致出爐，由民進黨現任市長黃偉哲對上國民黨市議員謝龍介。師大教授曲兆祥受訪時分析，謝龍介不容易贏，但戰果有機會比上一次好。東華大學教授施正鋒則指出，要看謝龍介整合地方派系的程度。彰師大教授劉兆隆說，台南的基礎建設會是黃偉哲未來要面對的問題。

黃偉哲選情穩

2022年台南市長選舉看好度，以5月《匯流新聞網》最近的民調來看，68.8%的選民支持黃偉哲、僅有10.1%支持謝龍介，21.1%無法選出任何一人。東華大學教授施正鋒指出，黃偉哲目前在台南的選舉蠻穩的，有「小鄭文燦」的感覺，最近也很用力跑行程。

「雖然黃偉哲沒有派系，但目前小英與新潮流都支持他！」施正鋒說，黃偉哲還有行政資源，謝龍介並不容易應戰。他分析，謝龍介雖然口才不錯，有媒體曝光度，但其實剛開始提名時，國民黨主席朱立倫因地方派系的緣故有點猶豫，不過既然提名結束，朱立倫的岳父高育仁就在台南，應可協助整合。

綠營對謝龍介低調

施正鋒認為，謝龍介與過去國民黨的人選不同，台語講得好也許是優勢，但不一定能轉換成選票；而黃偉哲現在採取的策略是低調，如果要攻擊謝龍介反而會為他創造聲量，從黃偉哲的防疫作為就可以看出來，只要不攻擊謝龍介就不會讓他有討論度。

他坦言，其實黃偉哲的政策都是跟從行政院，只要不失分就會贏，「砲火就不會像他當立委時猛烈，」施正鋒認為，未來就看謝龍介能勤走地方到什麼程度，以三顧茅廬的態度爭取台南傳統地方派系的支持。他分析，舊台南縣有山派、海派與高派等勢力，若能好好爭取也許會選得不錯。

團結藍營選票

師大教授曲兆祥表示，黃偉哲很穩定，疫情期間也沒有明顯失分行為，但反過來說就是沒有任何突出表現。不過，台南的選民結構比高雄還要綠，綠營在選舉上就有先天優勢，因此勝選的機率很高。他預測，謝龍介的口才好，在地方具有一定知名度，得票數比起2018年的高思博應該會有進步。

「在地方份量不夠，很難讓藍營議員真正挺謝龍介！」劉兆隆受訪時則指出，黃偉哲此次選情會比上次穩定很多，因為謝龍介在地方的分量並不夠，他沒有當過立委，在地的聲望不如黃偉哲。不過他認為，謝龍介口才便給，過去也有對前市長賴清德「一生監督你一人」的口號，可以充分反映藍營在台南市的基本盤。

黃偉哲發展不足

但他認為，即使謝龍介空戰比起黃偉哲有優勢，但他認為這樣的名氣與凝聚力並不足以改變綠遠大於藍的基本盤現實。劉兆隆分析，黃偉哲任內除非有證據明顯的重大弊案，否則應該是選情平穩。但他也認為，黃偉哲任內並沒有亮眼的市政表現，「同樣是民進黨長期執政，高雄的市容就改變很多。」劉兆隆說。

劉兆隆指出，台南目前仍處於人口外流的狀況，並沒有具體的產業引導台南的經濟發展，雖然台南有設立南科，但因為用水用電不足的問題，成效並沒有竹科好；他也說，台南雖然號稱「文化古都」，但除了文化以外的各項建設可能都是六都之末，這是黃偉哲未來要面對的挑戰。







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