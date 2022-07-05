九合一大選》打敗蘇系、正國會！陳建仁攻新北聲量占鰲頭近3個月破15萬

image source:FB/蔡英文

文/蔡岳霖

2022年底九合一大選，民進黨新北市長人選至今尚未底定，原本有意參選的立委羅致政，近日卻表明不願選新北市長，接下來新北市長這一仗將由誰來扛，讓民進黨基層陷入焦慮；現在更傳出另一種說法，民進黨打算「雙北雙陳計」，陳時中選台北、陳建仁拚新北。

陳建仁選新北市佈局2024？施正鋒：即使選輸也可循小英模式選總統

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，如果陳建仁願意力拚現任市長侯友宜，拉抬地方議員選情算是建立戰功，即使選輸了也可依循「小英模式」為未來總統選戰佈局，小英接班人的態式愈來愈明顯。而陳建仁參選新北市對民進黨來說算是一步是好棋嗎？是否有優勢？網路聲量怎麼看？

快篩槓柯文哲 專訪讚陳時中 陳建仁近三個聲量創數波高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年04月05日~2022年07月03日）近3個月網路聲量統計調查，目前民進黨內各派系的新北市長可能參選人，包括英系陳建仁、羅致政；正國會林右昌、潘孟安；以及蘇系吳秉叡、蘇巧慧。其中隸屬英系的前副總統陳建仁在網路聲量上可說是獨占鰲頭，網友討論總數高達15萬3267筆，值得關注的是近期陳建仁網路聲量出現好幾波高點，尤其是回應柯文哲相關議題時，火力不小，屢屢讓他成為關注焦點。

進一步從單日聲量來看，陳建仁網路聲量第一名落在5⺝6日回應快篩爭議，當時他嗆台北市長柯文哲「好好看書可增長智慧」，單日聲量達11,446筆；第二名是外國記者認為「陳時中」有公信力，陳建仁大讚他「不簡單的領導人物」，網路聲量飆到10,159筆；第三名則是5月13日，總統蔡英文邀賴清德、陳時中、陳建仁等召開防疫會議，聲量也有近萬筆，約9,826筆。

相較之下，同是英系的立委羅致政近3個月來累積的聲量，大約2萬3597筆，不到陳建仁的七分之一，即使連日來被點名要選新北市長，甚至近期宣告自己已無參選意願，整體聲量依舊遠遠落後陳建仁。

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陳建仁近期聲量狂衝！林右昌、潘孟安分居2、3名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年04月05日~2022年07月03日）近3個月數據統計，新北市民進黨最具有份量的兩大山頭，正國會與蘇系人選，包括基隆市長林右昌聲量約4萬4608筆，屏東縣長潘孟安近期聲量約3萬9082筆，緊追陳建仁分居第2名、第3名。

6月中旬新北市長難產之際，正國會新北市議員參選人卓冠廷，就曾點名「執政有口碑的屏東縣長潘孟安以及基隆市長林右昌，皆為有戰力跟經驗兼具的合適人選」。

相較之下，在英系立委羅致政宣布無意參後，蘇系立委吳秉叡緊接著表示「若黨徵召會全力以赴」，但從網路聲量來看，吳秉叡這番話似乎未引起網友熱烈討論，以綠營6位可能人選名單排名來看，吳秉叡近3個月網路聲量破1萬。而蘇家班另一位可能人選就是蘇貞昌的女兒蘇巧慧，近期較少熱議話題，因此聲量較低。無論是吳秉叡或是蘇巧慧，以網路聲量而言，都與第一名的陳建仁相去甚遠，蘇系在新北市長接班人選佈局上，相較於正國會，似乎有斷層疑慮。

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新北兩大山頭 蘇系、正國會皆點將！網路好感度佳 但聲量不敵陳建仁

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年04月05日~2022年07月03日）觀察，近3個月網路好感度比值，林右昌居冠，主因是基隆市近期舉辦2022城市博覽會，讓林右昌獲得不少正面評價，網路好感度比值衝上1.41；排名第二為蘇巧慧，雖然聲量不高，但形象正面、近期爭議事件相較少，好感度比值1.07；網路好感度第三名為屏東縣長潘孟安0.64。

至於前副總統陳建仁聲量高，但也因為近期不斷在防疫議題槓上雙北市長，相對之下引來一些網友批評，近3個月的網路好感度比值降到0.52，介於吳秉叡以及羅致政之間，落在第5名。

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陳建仁熱門關鍵字「新北市、侯友宜」 媒體人黃揚明：選不選新北等「她」勸進

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年06月27日~2022年07月03日）分析，陳建仁近一週的網路熱門關鍵字，幾乎都與選舉有關，包括新北市、英系、羅致政、侯友宜、新北等詞彙都入榜。資深媒體人黃揚明指出，「雙陳模式」在此次選戰，以防疫公衛為主，整體看來形象不會差，即使陳建仁輸了十萬票或是更多，只要差距小於當年蘇貞昌挑戰侯友宜時落後的29萬票，都算進步，接下來明年挑戰黨內總統初選，正當性也比較強。至於陳建仁是否會投入新北市選戰，恐怕就得看總統蔡英文能否成功勸說陳建仁。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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