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苗栗縣長選舉國民黨分裂？ 謝福弘、鍾東錦兄弟爬山

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長選舉，國民黨提名參選人謝福弘、國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦（圖），目前兄弟爬山各自努力。圖／本報資料照片
苗栗縣長選舉，國民黨提名參選人謝福弘、國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦（圖），目前兄弟爬山各自努力。圖／本報資料照片

苗栗縣長選舉，國民黨提名參選人謝福弘競選總部幹部名單原則擬定，藍軍政壇要角全部名列其中，國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦今天有全國正副議長聯誼會來相挺，兄弟爬山各自努力。

全國正副議長聯誼會不滿國民黨縣市長提名，聯誼會總會長新北市議會議長蔣根煌帶隊到苗栗縣議會，力挺鍾東錦參選縣長，目前預定出席有新北市副議長陳鴻源、新竹市議長許修睿、花蓮縣議長張峻、基隆市議長蔡旺璉、新竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢、南投縣議長何勝豐。

謝福弘對於正副議長聯誼會今天聲援動作，表示聯誼會基於情誼來致意，他給予祝福，他也承諾會用最大的誠意持續向鍾東錦請益，目前時機還很敏感，拜會時間還沒有排定。

他說，競總要在今年8、9月才會成立，目前設在苗栗市英才路的據點是服務處，外流的競總工作分配，只是初步名單，還沒有定案，原則上榮譽主任委員前縣長傅學鵬、劉政鴻，主任委員縣長徐耀昌，總幹事立委陳超明、徐志榮。

苗栗縣長選舉，國民黨提名參選人謝福弘（圖）、國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦，目前兄弟爬山各自努力。圖／本報資料照片
苗栗縣長選舉，國民黨提名參選人謝福弘（圖）、國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦，目前兄弟爬山各自努力。圖／本報資料照片

2022大選 苗栗縣選舉 謝福弘 鍾東錦

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