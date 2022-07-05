苗栗縣長選舉國民黨分裂？ 謝福弘、鍾東錦兄弟爬山

苗栗縣長選舉，國民黨提名參選人謝福弘競選總部幹部名單原則擬定，藍軍政壇要角全部名列其中，國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦今天有全國正副議長聯誼會來相挺，兄弟爬山各自努力。

全國正副議長聯誼會不滿國民黨縣市長提名，聯誼會總會長新北市議會議長蔣根煌帶隊到苗栗縣議會，力挺鍾東錦參選縣長，目前預定出席有新北市副議長陳鴻源、新竹市議長許修睿、花蓮縣議長張峻、基隆市議長蔡旺璉、新竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢、南投縣議長何勝豐。

謝福弘對於正副議長聯誼會今天聲援動作，表示聯誼會基於情誼來致意，他給予祝福，他也承諾會用最大的誠意持續向鍾東錦請益，目前時機還很敏感，拜會時間還沒有排定。