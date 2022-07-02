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挺柯志恩開始北高連線？蔣萬安：我們並肩作戰無役不與

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席大安區全安里感恩母親節活動時受訪。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席大安區全安里感恩母親節活動時受訪。記者楊正海／攝影

年底選戰漸熱，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨在臉書發文，力挺投入高雄市長選戰的前立委柯志恩，希望她「越艱困越強韌」。蔣萬安下午出席大安區全安里感恩母親節活動時受訪，對於臉書力挺柯志恩，是否代表「北高連線」開始了？蔣萬安說，他和柯志恩同一屆進入立法院，共同監督政府，並肩作戰無役不與。

蔣萬安在臉書指出，柯志恩和他同一屆進到立法院，從「一例一休」到「食安議題」，一起監督政府施政，經歷了大小戰役。一路走來兩人是戰友也是好友，面對挑戰，從來沒看過她退縮，她始終無所畏懼的針砭時政，不曾停止追尋公理正義的腳步。

對於媒體追問是否是「北高連線」開始了？蔣萬安推崇柯志恩是非常專業、有能力的女性，而且一直保有陽光女孩的熱情和衝勁，所以對手或任何人，都不應該有年齡或性別上的歧視。

國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席大安區全安里感恩母親節活動時受訪。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席大安區全安里感恩母親節活動時受訪。記者楊正海／攝影

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