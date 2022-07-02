挺柯志恩開始北高連線？蔣萬安：我們並肩作戰無役不與
年底選戰漸熱，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨在臉書發文，力挺投入高雄市長選戰的前立委柯志恩，希望她「越艱困越強韌」。蔣萬安下午出席大安區全安里感恩母親節活動時受訪，對於臉書力挺柯志恩，是否代表「北高連線」開始了？蔣萬安說，他和柯志恩同一屆進入立法院，共同監督政府，並肩作戰無役不與。
蔣萬安在臉書指出，柯志恩和他同一屆進到立法院，從「一例一休」到「食安議題」，一起監督政府施政，經歷了大小戰役。一路走來兩人是戰友也是好友，面對挑戰，從來沒看過她退縮，她始終無所畏懼的針砭時政，不曾停止追尋公理正義的腳步。
對於媒體追問是否是「北高連線」開始了？蔣萬安推崇柯志恩是非常專業、有能力的女性，而且一直保有陽光女孩的熱情和衝勁，所以對手或任何人，都不應該有年齡或性別上的歧視。
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