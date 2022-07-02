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民眾覺得沒落跑？ 新民調打臉林智堅：6成市民認應做滿任期

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
林智堅日前接受本報專訪時表示，內部民調顯示民眾不覺得到桃園是空降，也不認同落跑的看法。本報資料照片
林智堅日前接受本報專訪時表示，內部民調顯示民眾不覺得到桃園是空降，也不認同落跑的看法。本報資料照片

民進黨桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅日前接受本報專訪時表示，內部民調顯示民眾不覺得到桃園是空降，也不認同落跑的看法。對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今曝光最新民調，高達6成市民認為林智堅應做滿市長任期，再做其他政務。

根據求真民調報告顯示，對於林智堅是否應先完成新竹市長的任期，再轉做其他政治職務，有29.8%市民認為非常應該、29.8%還算應該、15.0%不太應該、1.7%非常不應該，另有23.7%未表態。整體而言，高達59.6%、約6成桃園市民認為「林智堅應該完成新竹市長任期再做其他政治職務」，只有16.7%者認為「不應該」。

另外對於民進黨決定提名任期尚未結束的現任新竹市長林智堅選桃園市長，有高達46.3%的桃園市民表示沒辦法接受，比可以接受的33.4%，高出約13個百分點。其中有7.8%的民眾認為非常可以、25.6%還算可以、24.4%不太可以、21.9%完全不可以，另有20.3%未表態。

此份民調由「求真民意調查股份有限公司」於2022年6月21日至23日執行。調查對象為設籍在桃園市，年滿20歲以上的民眾，共計完成1085份市話有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約在±3個百分點。調查以「電腦輔助電話訪問」系統（Computer Assisted Telephone Interviewing，CATI）進行訪問，事後再以「多變量反覆加權（raking）」方式，針對性別、年齡、教育程度、設籍行政區等四個變項進行加權處理，使樣本結構特性與母體相符。

賴香伶也表示，林智堅仍未公布他所說的「內部民調不認為他是落跑或空降」的民調數據為何？應該說清楚、講明白，硬拗只會讓民眾更質疑落跑市長的誠信問題，陷入「欠缺誠信」的風暴中。

賴香伶說，林智堅近日還聲稱被批為「落跑市長」是勳章，進廚房不要怕油煙、球來了就接，都在合理化自己「毀諾、寡信」，令人大開眼界。「勳章說」只是證明林智堅在意的從來就不是桃園的民意，在意的只是小英男孩的位置，這實際上只是在同溫層取暖，不會獲得社會大眾的認同。

賴香伶表示，林智堅仍未公布他所說的「內部民調不認為他是落跑或空降」的民調數據為何？應該說清楚、講明白。本報資料照片
賴香伶表示，林智堅仍未公布他所說的「內部民調不認為他是落跑或空降」的民調數據為何？應該說清楚、講明白。本報資料照片

2022大選 桃園市長 桃園市選舉 林智堅

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