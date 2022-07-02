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蘭陽平原的三方角力 宜蘭縣長選情網友怎麼看？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
蘭陽平原的三方角力 宜蘭縣長選情網友怎麼看？ 圖片來源／Unsplash
蘭陽平原的三方角力 宜蘭縣長選情網友怎麼看？ 圖片來源／Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「宜蘭縣長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的三大宜蘭縣長人選網路聲量排行。

宜蘭在近幾年青年人口外移嚴重，平均年齡提高，不過由於距離大台北生活圈僅有一山之隔，仍是十分重要的選區之一，因此藍綠白三黨也紛紛推派各自的人選，希望在三方混戰之下，奪下縣長寶座。

林姿妙」防疫成果成選戰加分項 「江聰淵」勤跑基層獲選民青睞

宜蘭縣長TOP3社群熱議人選 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室／製圖
宜蘭縣長TOP3社群熱議人選 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室／製圖

現任宜蘭縣長「林姿妙」，在4月下旬時宣布競選宜蘭縣長職位，力求連任，不過近期由於土地弊案官司的影響，而備受網友關注，且意見也呈現兩極化，像是「她努力抗疫的精神，令人感動，加油」、「防疫SOP做得最好的」等，支持者紛紛大力稱讚林姿妙在防疫上的貢獻，然而也有人提到「貪污真的不可以」，表示希望能在選舉前有個交代，正反兩派意見激起討論聲量。

民進黨方面，現任宜蘭市長「江聰淵」也將投入年底的宜蘭縣長選戰。競選理念秉持「五不」，強調清廉、勤政的重要，吸引許多討論，如「（江聰淵）會勤跑基層聽取民眾聲音」、「親自下田了解農民的問題，很用心」等。不過江聰淵近日也被翻出，過去曾因盜採砂石入獄一案而留有前科，清廉誓言遭到網友質疑，也為選情增加了些許變數。

除了藍綠兩黨以外，民眾黨也推派自家立院黨團主任「陳琬惠」出戰宜蘭縣長，並以「選對的人」為口號，指出要將宜蘭民主聖地的精神，重新發揚光大。

對於宜蘭選民來說，除了傳統藍綠兩黨以外，民眾黨也加入戰局，三方角力為選情增加更多可能性。而究竟是林姿妙能連任成功，抑或是綠白兩黨能殺出重圍？激烈的競爭將會是未來宜蘭縣長選戰的亮點。

觀看原文→https://bit.ly/3NF7WlX

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

2022大選 林姿妙 宜蘭縣選舉

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