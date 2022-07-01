苗栗縣鄉鎮市民代表選舉 南庄等4鄉鎮席次調整

苗栗縣鄉鎮市民代表選舉今年底舉行，南庄鄉因人口數未達1萬人，代表名額由11名修為7名。後龍鎮、三灣鄉與泰安鄉也因人口數變動，部分選區席次調整。

苗栗縣選舉委員會提供新聞稿表示，選委會日前召開會議審定通過「苗栗縣第22屆（苗栗市第12屆、頭份市第3屆）鄉鎮市民代表選舉區劃分及名額分配」，選舉公告訂於8月18日發布。

苗栗選委會指出，各鄉鎮市應選出總名額與上屆總名額，除南庄鄉因人口數未達1萬人以上，代表名額由11名修正為7名外，其餘17鄉鎮市的代表名額維持不變。

選委會表示，今年代表選舉名額以111年5月底人口數為基準，因部分鄉鎮市選舉區之人口數變動關係，所以名額有調整。

選委會指出，後龍鎮第二選舉區應選3名（上屆2名）、第三選舉區應選2名（上屆3名），三灣鄉第一選舉區應選5名（上屆4名）、第三選舉區應選1名（上屆2名），泰安鄉第二選舉區應選2名（上屆3名）、第三選舉區應選3名（上屆2名）。