《九合一對戰系列4-桃園》廖正井分析選情 藍需團結綠有執政優勢

「桃園藍營議員的票比市長還要多，在這麼複雜的地方打選戰，陸軍、空軍都一定要顧！」曾擔任桃園縣副縣長、桃園立委，至今仍勤走地方的廖正井29日接受本報專訪指出，鄭文燦很會利用行政資源做人情，無論藍綠都買單，雖然他留下鐵路地下化、航空城拆除等問題，倘若藍營不能團結，就很難打贏選戰。

各黨在桃園的九合一選舉都推出提名人選，市長將由綠營的新竹市長林智堅，對上藍營的前行政院長張善政，還有民眾黨的立委賴香伶，以最新的聯合報民調來看，林智堅以29%的支持度領先張善政的27%，賴香伶則僅有5%，但仍有38%選民未表態。

桃園選戰硬仗

廖正井分析指出，桃園雖然升格為直轄市，但與台北還是差很多，有都會區，也有許多傳統的鄉下、沿海地區，他直言，桃園有一半人口平時不參加社交活動，3分之1是網路族群，「陸戰、空戰，甚至是海戰都要打，非常不容易！」

他分析說，鄭文燦8年來在地方耕耘的很扎實，無論藍綠都買單，因此連到了選舉期間，有些支持藍營的地方大老也不願輕易表態，是比較困難的地方。不過廖正井也提到，在基層奔走的過程，大家都說張善政是好人才、科技人才，幾乎沒有負面聲量，是目前最大的優勢。

鄭文燦的成功之道

廖正井指出，民眾對於政府在疫情前沒有作為很反感，桃園許多2、30年的老餐廳都歇業，繳學貸的學生愈來愈多，情勢雖然對國民黨有利，但還是要看國民黨是否團結。以他跑行程的大溪為例，過去藍營議員的票都比市長多1.2萬，如果不團結，很難贏善於利用行政資源的鄭文燦市長。

「鄭文燦很有親和力， 連清早5、6點的廟會起駕、深夜的應酬活動，他都會親自到場！」廖正井說，鄭文燦很會拉攏地方人士，包括會優先讓國民黨人士出任水利會的諮詢委員，或是任命落選的藍營議員為有給職的顧問，使他能夠政通人和。但鄭文燦任內也留下不少問題，包括桃園到中壢的鐵路地下化進度嚴重落後，還有航空城拆除問題，「引起地方很多不滿！」

張善政面對國家級競爭

對於代表綠營參選的新竹市長林智堅，他直言，桃園人對他非常陌生，雖然綠營號稱林智堅是「竹科市長」，也能夠治理科技業日益發達的桃園，但他反駁說，科學園區是中央政府科技部與經濟部的業務，地方首長參與的程度並沒有那麼多。他回憶，以前他在新竹師範學校念書時，當時的城隍廟比現在還繁榮，「新竹真的有進步嗎？」

廖正井坦言，把張、林兩人的學經歷攤開比較，就高下立判了，不過林智堅比較年輕，又有鄭文燦加持，而且黨主席蔡英文也非常想贏下桃園，他認為張善政將面臨「國家級」的對抗力量，民進黨將在桃園市長選戰必會動用一切資源、網軍，對張善政非常不利。

至於三腳督選戰中的民眾黨立委賴香伶，是否會扮演關鍵的角色？廖正井回答：「當然會」，他分析說，桃園的藍綠票差不可能超過10%，如果民眾黨可以拿7-8%的選票，就會有很大的影響，就像過去親民黨瓜分國民黨的票一樣，而且台北市長柯文哲為了佈局之後的總統選戰，「不可能藍白合」，他分析，一定要先在桃園選過，試一下柯文哲的能量大小。

【更多精采內容，詳見 】