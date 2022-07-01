《九合一對戰系列3-桃園》林智堅拉攏科技業 張善政有時間優勢

桃園的三腳督選戰正式出爐，民進黨由新竹市長林智堅換跑道出戰，國民黨請出前行政院長張善政參選，民眾黨則派出立委賴香伶，形成藍綠白混戰。對此，師大教授曲兆祥認為，張善政有議題與時間優勢。台灣教授協會副會長陳俐甫認為，林智堅有科技選票優勢，而賴香伶則要觀察是否能獲得10%選票。

林智堅民調領先

根據《聯合報》最新民調，桃園市長戰況呈現膠著，轉戰的新竹市長林智堅獲得29%支持，前行政院長張善政則獲得27%支持度；其中，29%選民看好林智堅接棒現任桃園市長鄭文燦來治理桃園，高於張善政的21%。而民眾黨立委賴香伶在藍綠夾殺下，支持度僅5%，但還有38%選民仍未決定支持誰。

張塑造議題有優勢

曲兆祥受訪時表示，新竹市長林智堅雖接受提名，但因參選就要遷戶籍辭職，因此仍尚未就位，而行政院依法會派代理市長，此時人選是誰恐對新竹、桃園的選舉造成影響，因若行政院指定參選新竹市長的沈慧虹代理，恐會引發不小反彈，牽連林智堅在桃園的選情。

另外，林智堅也要花時間到桃園整合民進黨，在初選期間包括立委鄭寶清等人都有表達不滿，辭職+整合可能會花1到2個月的時間，這段時間張善政要好好利用，可以主打許多桃園的議題。曲兆祥指出，張善政是工程背景出身，對於地方建設會有獨特的想法，且過去也有行政院長經歷。

8月可再觀察

至於民眾黨立委賴香伶是否會對選情產生影響，曲兆祥認為不容易，近來賴的民調都在10%以內，加上桃園傳統上藍大於綠，張善政雖然因初選造成議長邱奕勝、立委呂玉玲反彈，但目前看來整合的效果比預期還好，因此張善政的民調有逐步上升，林智堅受限身分很難提早行動，而賴香伶也會想辦法凸顯自己的特色。

曲兆祥預測，可以等8月底藍綠白勢力陸續就位後，再觀察選情的發展。台灣教授協會副會長陳俐甫受訪時則認為，林智堅與桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌很類似，都是在傳統綠營艱困選區連任，且表現都逐漸進步。林智堅來桃園可以吸引客家、科技選票，張善政優勢不見得那麼大。

林智堅也有科技優勢

陳俐甫分析說，自太陽花學運以後，民眾普遍對年輕政治人物比較有好感，雖然民眾黨也知道這一點，但推出賴香伶卻不年輕，更何況張善政？他也指出，林智堅曾有竹科的治理經驗，而在竹科逐漸飽和下，桃園也成為新竹以外最大的科技城，且林智堅過去是從市議員一路當到市長，服務經驗也比較好。

「張善政、賴香伶未經歷過地方選舉，還是有差。」陳俐甫表示，張善政雖然有行政院長資歷，但其實僅為看守內閣，且過去在業界服務與服務民眾的性質不同，加上桃園在鄭文燦連任後，藍大於綠的基本盤有鬆動，林智堅也可爭取桃園的客家票，優勢比張善政大很多。

民眾黨盼獲10%

最後他說，雖然桃園的黃復興黨部勢力龐大，但他們比較偏向前高雄市長韓國瑜的鐵票，不一定會接受張善政。至於賴香伶的部分，陳俐甫直言，賴香伶出來並不是為了贏得選舉，而是為了拓展民眾黨的票源，如果她能拿下10%左右的選票，對民眾黨來說「就算大勝」了。







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