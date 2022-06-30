律師童文薰：7月1日宣布選台北巿長 打破政黨分食
律師童文薰今天發布新聞資訊指出，明天將宣布參選台北市長，將以陽光健康的第三勢力打破政黨分食，並推動結合花博與松機建立國際村與經濟特區創造台北百億商機。
童文薰競選團隊今天發布新聞資訊表示，童文薰將於明天上午召開記者會，宣布參選台北市長。誓言打破政黨分食的童文薰從未加入任何政黨，也沒有派系背景包袱。
新聞資訊中，童文薰認為，台灣台面上的政治人物喪失誠信，以派系與黨的利益為優先，官僚各擁其主，充滿各黨口水戰與意識形態之爭的亂象。
童文薰在新聞資訊中表示，她決定站出來參選，將會打造台北巿成為充滿希望、快樂的榮耀之都，她的政見包含結合花博與松機建立國際村與經濟特區創造台北百億商機，以及台北市立幼兒園與國小實施雙語教育提升國際競爭力。
另外，她主張實現居住正義，盤點閒置土地，興建完整機能宅，只租不售，提高台北市出生率，讓年輕人快樂成家；還有落實危老都更，釋出停車空間；安置台北車站遊民、拆除老舊陸橋、使用率高的陸橋增設電扶梯等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言