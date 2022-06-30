恩恩案延燒、北市三腳督，綠營有機會奪下雙北？陳時中呼之欲出？

6月，在台灣疫情逐漸脫離高原期後，民進黨重啟選戰布局，在進度稍為落後的北台灣，一舉提名基隆市、桃園市、新竹市三位首長候選人。整體來看，民進黨採先南後北的提名策略，理由不難理解，一來北台灣向來對民進黨較為艱困，二來雙北在選戰中居龍頭地位，要提名哪位戰將出馬，牽一髮動全身，自然得費一番思量。

不過民進黨副秘書長林鶴明接受《遠見》專訪時強調，民進黨的提名策略主要是視各地情況，而非先南後北，有共識的就先推派出來，況且提名節奏還得視整體社會氛圍如何，畢竟民進黨是執政黨，若疫情仍嚴峻，民進黨還在提名、造勢，一定會引起民眾的反感。

中二立委補選經驗納參考

若將全台分為執政與非執政縣市，包括基隆、桃園、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等綠營執政縣市，目前皆屬民調前段班，相關政績也都持續落實，綠營對這些縣市的選情較為樂觀。

相對而言，非執政縣市部分，林鶴明坦言有些許挑戰，除了如何說服大眾「我們會做得比現任好」之外，有些地方還有自己固有的政治結構，這都讓民進黨選情較為吃力。他指出，年初中二立委補選一役中，看見民眾對「家族政治」做出不同選擇，這些經驗未來都將納入年底的選戰攻防上，協助各候選人提升勝率。

另外，像台北或新北這樣的都會區，相對來說更容易受到輿論影響，因此儘速將疫情穩定下來，恢復民眾正常生活，成為執政黨的重中之重；再加上中央持續祭出相關福利政策，只要成功塑造整體社會氛圍的穩定，將有助民進黨在年底打出漂亮的一仗。

林鶴明也提及，今年地方選戰跟2018年最大的不同，就是沒有公投因素，因此選戰主軸可以單純的回到候選人身上，因此面對後疫情時代的到來，每位候選人都應該提出變局的因應政策，像是如何和其他國際大城爭取觀光客？在民眾消費習慣改變後，如何協助產業在其中抓住機會？每位候選人都將主軸拉回到政見本身，這對台灣民主發展也是好事一樁。

張善政有精英感 沈慧虹或成下一個KOL

盤點目前藍營在北台灣推出的人選，整體來說並不弱，林鶴明用NBA球星比喻，選舉是動態的，「也許你有詹姆斯（LeBron James），對方可能有喬丹（Michael Jordan），但詹姆斯可能今天手受傷，或者喬丹目前狀況不好，比賽了才知道」，天邊的流星下來選舉，不一定選得好。

例如國民黨桃園市候選人張善政，林鶴明說，2020年他就跟張善政在輿論戰上交鋒，認為張善政有知識份子的「精英感」，有時候在政治角力上容易暴衝、講錯話，且張善政在2020年敗選後，也曾說過未來不再參加選舉，因此「不是一個不能打的人」。

再比如說民進黨這次推派文官出身的新竹市副市長沈慧虹角逐新竹市，林鶴明坦言，在這之前他跟沈並沒有接觸，但在人選確定後，收到許多正面回饋。「我們現在滿驚豔的」，沈慧虹過去在北市府或新竹市時，擅長與人互動、博暖。

他透露，新竹市的幹部對沈慧虹的評價為「女強人」，不要大家如稱林智堅「小智」一樣叫她「小虹」，而是直接稱她「虹姐」，且在提名通過後，所有焦點都在沈慧虹身上，沈還公開和民眾黨立委高虹安叫陣，顯然有自己一套的政治手腕，「未來可能會是另一個KOL」。

至於重中之重的雙北部分，由於目前還在發展階段，林鶴明並未多談，但目前來看，雖然受到上一波的疫情影響，陳時中仍然是民進黨口袋名單內的首選戰將。

北市三腳督幾成局 綠委評最有機會的一次

民進黨立委吳思瑤向《遠見》表示，雙北較多自主、經濟選民，因此民生經濟跟防疫，會是左右年底選戰的關鍵因素。她表示，這次的台北市選戰，相對來講，是民進黨「非常有機會的一次」，藍綠白三足鼎立，帶來前所未有的好機會，因此提名人選是誰就顯得相當重要，目前基層對陳時中的期待非常高。

吳思瑤坦言，許多人都問她「陳時中何時要出馬」，但雙北在選戰中扮演龍頭角色，牽一髮而動全身，加上還有疫情等因素影響，放到最後階段再來處理，譬如7月、8月再來進行部署，都是大家可以理解與接受的。

台北部分，由於台北副市長黃珊珊愈來愈強，「三腳督」態勢幾乎底定，吳思瑤認為，相對來說將削弱國民黨候選人蔣萬安，也會讓藍白之間的矛盾與競爭漸增，民進黨只要把握好自己的基本盤，再把防疫跟經濟顧好，吸引更多中間選民，「我對台北市的選情，是審慎樂觀的」。

而新北市長侯友宜雖有執政優勢，但受近來「恩恩案」的影響，侯友宜的處理方式，吳思瑤直指，這對侯帶來重傷，不單影響這次選舉，對侯個人未來發展都是「很大的危機」，因此原本對民進黨相對艱困的新北市，現在又出現了契機。

民進黨立委高嘉瑜也向《遠見》指出，雖然林佳龍準備許久，但目前看來台北市還是會以陳時中為主，如果疫情逐漸穩定，「可能很快就會宣布市長的人選」，以目前的態勢看來，勝選的機會相當大，因此黨中央更會對人選審慎評估。

目前包括一些現任立委、林佳龍及內政部長徐國勇等人都被點名參選新北，高嘉瑜說，雙北市連動的，也是選戰中的領頭羊，民進黨一定是推出「明星級」，且有機會勝選的人選，目前侯友宜因為「恩恩案」出現破口，因此民進黨新北市長的人選，「可能也會出現變化」。

高嘉瑜認為，以目前的戰況，民進黨力求守住現有的執政縣市，目前看來，包括新竹市及桃園市，守住的機會都滿大的，如果能再拿下雙北的其中一個縣市，不管是台北市或新北市，對民進黨來說都是「一個非常大的進步與勝利」，攻下雙北，將是民進黨很大的挑戰。

（本文出自2022.6.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）