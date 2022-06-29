談沈慧虹特質 林智堅：溫暖堅定有同理心

新竹市長林智堅在今天晚間播出的廣播節目中表示，新竹市副市長沈慧虹溫暖堅定有同理心，擔任副市長6年多，里長若有問題一定先找她，是最適合的未來市長人選。

林智堅日前接受廣播節目「寶島全世界」專訪，預錄內容今天播出。

林智堅分享，他當年之所以找沈慧虹當副市長，是因為多年前市府團隊赴日本參訪時，同行記者大哥的皮鞋「開口笑」了，沈慧虹竟馬上借出自己的鞋，「當時覺得沈慧虹就是我要找的人」。

林智堅說，沈慧虹溫暖堅定，是觀察細膩，又很有同理心的人，「她是一個女生，卻把鞋子借給男生穿，這我覺得不容易」。

林智堅指出，外界對沈慧虹認識不多，但在新竹，沈慧虹已經擔任副市長6年多，都在第一線服務市民，尤其里長們若有問題，會先想到沈慧虹而不是林智堅。

針對立委高虹安批雙首長辭職讓新竹市陷空城，林智堅解釋，他原先任期只剩100多天，過去7年多市府團隊都非常努力，2014年提出的政見，90%完成、100%實踐，工程都已啟動或快完工。

林智堅說，相信市民眼睛是雪亮的，心中有一把尺，不會因為政治口水，就抹煞市府團隊這幾年努力。

林智堅透漏，民進黨會徵召他參選桃園，主要是桃竹近幾年在市政上有很大的合作，如果未來能得到桃園市民的支持，在市政上就能無縫接軌。

林智堅說，桃園對他來說並不陌生，他太太從小就在桃園成長，而且桃竹是共同生活圈，7年多來和桃園市長鄭文燦在市政上交流頻繁，尤其這2年為了防疫工作，幾乎天天通電話討論。

林智堅指出，他在新竹近8年累積不少經驗，例如他特別專注將設計力導入公共建設，未來有機會也會在桃園做更多著墨，要讓建設在城市當中成為美麗的地標。