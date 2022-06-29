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不放棄最後希望 賴坤成堅持爭綠提名選台東縣長

中央社／ 台東縣29日電

台北政壇近日傳出民進黨選對會將徵召立委劉櫂豪參選台東縣長；前立委賴坤成今天強調，仍不放棄最後一絲希望，堅持到底，爭取民進黨提名。

今年底台東縣長選舉，台東被民進黨劃為艱困選區，將由選對會選出適當人選交由黨主席蔡英文徵召。

立法委員劉櫂豪昨日參加總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）新書發表會，受訪時表示，花蓮、台東都是民進黨列為徵召的地區，選對會將為花東鄉親挑選最有勝選希望、最恰當候選人，這也是對東部選民負責任態度，如果他與Kolas被賦予重責大任，他們一定全力以赴，讓東部選民有好的選擇。

賴坤成今天透過臉書（Facebook）並召開記者會強調，堅持到底、永不放棄，爭取民進黨提名參選台東縣長。

賴坤成說，既然昨晚的選對會尚未做出台東縣長提名決定，他還是不放棄最後一絲希望，並已做好要贏的準備。

賴坤成聲明，希望民進黨中央可以再傾聽地方黨公職及社會各界意見，要劉（劉櫂豪）6度參選的反彈聲音真的很強烈，沒勝選可能，希望辦理一次公開、公平民調。

他強調，截至目前為止，選對會從未主動徵詢他，也從未進行協調。

賴坤成最後表示，他既已請辭聯輔基金會董事長，不論有無提名，不會也不能接受慰留，請行政院長官儘早決定續任人選，以利業務交接，「人總是要留點格給別人探聽」。

2022大選 台東縣選舉 賴坤成 劉櫂豪 民進黨

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