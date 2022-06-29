抓住中間選民 民眾黨推5大原則

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民眾黨要推動社會安全、居住正義、經濟繁榮、環境永續與財政紀律，爭取中間選民的心！」台灣民眾黨主席柯文哲29日宣布民眾黨五大共同政見，希望由中央傳到地方，讓各地候選人有基本原則後因地制宜，爭取更多中間選民認同，擺脫藍綠惡鬥。

注重社會安全

現場超過30名民眾黨的地方民意代表參選人都到場露面，包括參選桃園市的黨籍立委賴香伶、參選宜蘭縣長的陳琬惠等人。立委蔡壁如說，民眾黨的總體口號為「台灣新希望，民眾新希望」，立法院的吵吵鬧鬧已經脫離民意，民眾黨希望用專業與雙腳走遍台灣，爭取更多民眾認同。

柯文哲手上拿著好幾頁做滿筆記的講稿說，為何要強調「社會安全、居住正義、經濟繁榮、環境永續與財政紀律」？因為這五點是經過討論後，他認為最想要推動的議題，因疫情、紓困與戰爭影響，通膨已經讓社會的弱勢族群增加，因此要更注重社會安全。

爭取中間選票

另外，在疫情逐漸落幕後，台灣要如何達成「2050淨零碳排」也是非常重要的，國際紛紛開始徵收碳費與碳關稅，政府也要協助中小企業因應，加上美中已開始全面對抗，如何在貿易問題上協助中小企業，也是民眾黨關心的目標。

最後他也指出，去年兩項公投都逼迫民眾選擇要「經濟」還是「環保」，但其實兩者應該是並行不悖，台北市近日也通過氣候變遷相關的自治條例，無論是節能運輸補助、票價優惠等，都是可以參考的面向；而高房價早已是台灣民眾最無力的議題，他也希望將中央與北市經驗彙整後，讓各地民代共同倡議。

柯文哲指出，藍綠惡鬥下，現在的中間選民人數創下歷史新高，過去不是沒有第三勢力，但多已消失在歷史的洪流，如今民眾黨也要設法爭取更多中間選民支持。

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