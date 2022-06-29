黃珊珊拿2成票綠營就當選？柯文哲暗酸蔣萬安要有志氣

台北市前市長郝龍斌分析，若台北市副市長黃珊珊拿到兩成選票，民進黨參選人就會當選台北市長。民眾黨主席、台北市長柯文哲今表示，打選戰還是要有志氣，不要幻想人家會不會棄保，他也強調自己是政一代，江山是自己打的，並暗諷國民黨台北市長參選人蔣萬安是政四代，「還是要有志氣一點啊」。

對於外界預估黃珊珊請辭副市長時間應會落在台北城市博覽會開幕後的八月底或九月初，柯文哲表示，候選人有其主體性，也許黃在嘗試跟過去不同的選舉方式，「我沒有辦法替她講」。

不過柯文哲也提到，這還是蠻危險，過去人家說選台北市長要準備好幾億，他上次真正請假才半個月，算一算就花了六千萬，「我一直覺得選舉費用太高是台灣政治敗壞的很重要原因，要一個比較另類選舉方法，可以嘗試，但實務上來說每個嘗試都是冒險」。

柯文哲並強調，無法替黃珊珊回答什麼時候要辭職，「做好每天的工作讓成績可以被人看見，也是一種選舉方式」。

對於郝龍斌說只要黃珊珊拿兩成選票，綠營就能當選，柯文哲則反酸，打選戰還是要有志氣，不要靠幻想人家會不會棄保，靠自己努力爭取台北市民認同比較重要，「靠什麼棄保、板塊論，我覺得要有志氣一點，靠自己的努力去爭取，像我這種政一代，天下是自己打的，等到政四代，嘖，還是要有志氣一點啊」。