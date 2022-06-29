快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

黃珊珊拿2成票綠營就當選？柯文哲暗酸蔣萬安要有志氣

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供

台北市前市長郝龍斌分析，若台北市副市長黃珊珊拿到兩成選票，民進黨參選人就會當選台北市長。民眾黨主席、台北市長柯文哲今表示，打選戰還是要有志氣，不要幻想人家會不會棄保，他也強調自己是政一代，江山是自己打的，並暗諷國民黨台北市長參選人蔣萬安是政四代，「還是要有志氣一點啊」。

對於外界預估黃珊珊請辭副市長時間應會落在台北城市博覽會開幕後的八月底或九月初，柯文哲表示，候選人有其主體性，也許黃在嘗試跟過去不同的選舉方式，「我沒有辦法替她講」。

不過柯文哲也提到，這還是蠻危險，過去人家說選台北市長要準備好幾億，他上次真正請假才半個月，算一算就花了六千萬，「我一直覺得選舉費用太高是台灣政治敗壞的很重要原因，要一個比較另類選舉方法，可以嘗試，但實務上來說每個嘗試都是冒險」。

柯文哲並強調，無法替黃珊珊回答什麼時候要辭職，「做好每天的工作讓成績可以被人看見，也是一種選舉方式」。

對於郝龍斌說只要黃珊珊拿兩成選票，綠營就能當選，柯文哲則反酸，打選戰還是要有志氣，不要靠幻想人家會不會棄保，靠自己努力爭取台北市民認同比較重要，「靠什麼棄保、板塊論，我覺得要有志氣一點，靠自己的努力去爭取，像我這種政一代，天下是自己打的，等到政四代，嘖，還是要有志氣一點啊」。

2022大選 台北市選舉 台北市長 黃珊珊 蔣萬安 柯文哲

延伸閱讀

黃珊珊拿20%民進黨就贏？陳宥丞：郝龍斌邏輯死亡

黃珊珊拿20%就是民進黨當選？蔣萬安：謝謝郝市長提點

頻被問何時請辭 黃珊珊：人民的事沒做好誰都沒資格選

黃珊珊遭疑不中立備詢 民眾黨林國成也不滿被指名道姓

相關新聞

陳時中讓人鏡片掉滿地 沈富雄分析：棄保恐發生在這兩人

年底北市長選戰三腳督態勢底定，民進黨前立委沈富雄今天在臉書說「黃珊珊不藍了，蔣萬安就不要太藍！」沈也分析三位參選人、擬參...

兼差賣鹹酥雞？陳時中本尊直呼像：我以為把我頭放上去

近日有苗栗網友買鹹酥雞時，意外撞見老闆戴口罩模樣激似衛福部長陳時中，引發各大社群一陣熱議。陳時中表示，他有看到這張照片，...

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

國民黨中常會今天徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長、前農田水利署苗栗管理處長謝福宏參選苗栗縣長。

藍提名謝福弘選苗栗縣長 鍾東錦：意料中事、繼續參選

苗栗縣議會議長鍾東錦對於國民黨提名農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘參選縣長，認為是「意料中事」，他不會對黨中央惡言相向...

黃珊珊拿2成票綠營就當選？柯文哲暗酸蔣萬安要有志氣

台北市前市長郝龍斌分析，若台北市副市長黃珊珊拿到兩成選票，民進黨參選人就會當選台北市長。民眾黨主席、台北市長柯文哲今表示...

國民黨苗縣提名定案 民進黨徐定禎：紛擾不會就此平息

國民黨傳出今天將提名已退休的農田水利署苗栗管理處長謝福弘出馬角逐下屆苗栗縣長，針對此事，民進黨徵召參選下屆苗栗縣長的徐定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。