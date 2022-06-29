讓台北成為國際一流大城市 蔣萬安：與市民共組台北隊

國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席中華民國露營協會所舉辦的「世界露營日」活動，蔣萬安受訪時表示，會和台北市民共組台北隊，讓台北市站上國際一流的大城市。

蔣萬安說，以前小時候常常去露營，今天來參加露營協會所舉辦的世界露營日活動，因為台灣也在爭取2025年的世界露營日大會希望能夠在台灣舉辦，目前在台灣常態性的露營人口大約有2百萬人，現在已經不再像是過去觀念裡面唸書時年輕宿營或者是一些簡單的營隊，它變成是一種台灣民眾日常休閒，希望大家共同來推廣環保概念，一起走出戶外親近大自然，響應露營活動。