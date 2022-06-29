讓台北成為國際一流大城市 蔣萬安：與市民共組台北隊
國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席中華民國露營協會所舉辦的「世界露營日」活動，蔣萬安受訪時表示，會和台北市民共組台北隊，讓台北市站上國際一流的大城市。
蔣萬安說，以前小時候常常去露營，今天來參加露營協會所舉辦的世界露營日活動，因為台灣也在爭取2025年的世界露營日大會希望能夠在台灣舉辦，目前在台灣常態性的露營人口大約有2百萬人，現在已經不再像是過去觀念裡面唸書時年輕宿營或者是一些簡單的營隊，它變成是一種台灣民眾日常休閒，希望大家共同來推廣環保概念，一起走出戶外親近大自然，響應露營活動。
針對這一次台北市長選戰，郝龍斌指出如果黃珊珊拿到選票超過兩成，綠營可能會當選，蔣萬安對此沒有正面回應，只是感謝郝龍斌的建議，並表示所有建議都會放在心上，積極爭取選民的認同，他同時也表示，自己的團隊都有完整的藍圖，接下來的一步步跟市民來溝通、傾聽和說明，與台北所有的市民共組台北隊，讓台北市能站上國際一流的大城市。
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