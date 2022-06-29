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撞臉鹹酥雞老闆 陳時中本尊直呼像：我以為把我頭P上去

獲妻同意參選台北市長？陳時中：沒有這回事

中央社／ 台北29日電
外界好奇陳時中的妻子對於他之後人生規劃期待，陳時中說，太太是最重要的家人，他們一起生活、一起面對喜怒哀樂，太太的決定與參與，對他生涯規劃都是重要的事情。聯合報記者蘇健忠／攝影
外界好奇陳時中的妻子對於他之後人生規劃期待，陳時中說，太太是最重要的家人，他們一起生活、一起面對喜怒哀樂，太太的決定與參與，對他生涯規劃都是重要的事情。聯合報記者蘇健忠／攝影

各界關注衛福部長陳時中未來是否參選台北市長，外傳陳時中的太太孫琬玲已點頭同意。陳時中今天上午出席「肺癌早期偵測計畫啟動」記者會前被問及此事，他僅說，沒有這一回事。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中逐漸淡出記者會，是否正在為參加選舉做準備，備受關注。陳時中今天上午出席活動時，會前接受媒體聯訪時問及是否已準備好選舉心態，他僅說沒有。

陳時中強調，每個人在每段時間都有職務，有該做的事，現在他是疫情指揮官及衛福部長，應該盡力做好每件事，比如衛福部自今年7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次LDCT低劑量電腦斷層掃描補助，希望早期診斷、早期治療，讓肺癌能從蟬聯11年的死亡首因降下來。

在參選議題中，外界好奇陳時中的妻子對於他之後人生規劃期待，陳時中說，太太是最重要的家人，他們一起生活、一起面對喜怒哀樂，太太的決定與參與，對他生涯規劃都是重要的事情。

陳時中也表示，當然他和妻子的默契很好，也會虛心接受妻子的建議。媒體進一步問到陳時中與妻子現階段的最大共識是什麼，陳時中回答，「我們的共識是相愛到老。」

另外，今天在批踢踢實業坊（PTT）上有一則文章被熱議，是有民眾在買早餐時，突然多看了老闆一眼，發現老闆長得實在太像陳時中，拍下照片後上傳網路，讓看到照片的民眾都喊太像了。陳時中也認可長得像，「有欸，我本來以為是人家把我的頭放上去，我覺得還蠻像的。」

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