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柯志恩、陳其邁聲量比拚！藍、綠兩度出現交叉點原因是？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/柯志恩陳其邁

文/陳宣懿

年底九合一大選逼近，國民黨布局高雄市長人選逐漸明朗，原先傳出有意角逐高雄市長寶座的張亞中鬆口祝福柯志恩當選，同時也透露「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣。傳出國民黨最快28日將會正式提名前立委、國民黨智庫執行長柯志恩參戰，迎戰爭取連任的高雄市長陳其邁。觀察分析近一個月柯志恩、陳其邁誰的聲量最高？柯志恩傳出要選高雄市長的近一週，大家又是如何討論這件事？

柯志恩聲量兩度超越陳其邁 關鍵在這個議題

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/29～2022/06/27）統計，「柯志恩、陳其邁」近一個月網路聲量趨勢，柯志恩聲量最高點出現在6月21日，共4,342筆討論。因為當天傳出國民黨將徵召柯志恩參選高雄市長，面對外界和媒體詢問，柯志恩曾表示：「當在地議員有共識，我沒有理由不全力以赴，我願意承擔」，同時也讓許多網友們開始好奇柯志恩是誰，以及柯志恩的背景。

另外，柯志恩另一個聲量高點出現在6月27日，共1,767筆討論。當天柯志恩接受專訪回應要選高雄的傳聞，她表示「我和韓國瑜不一樣」。

以上兩日是近一個月柯志恩兩度網路聲量超越陳其邁，進一步觀察分析，高雄市長的陳其邁平常議題廣泛，包括市政、疫情、政策等等，每日都有一定的討論度，再加上爭取連任幾乎是可預期，因此，在選舉話題上面，國民黨要推派出柯志恩對戰陳其邁，確實引起不少關注，因此柯志恩兩度網路聲量超越陳其邁，都是在高雄市長選舉議題上。

陳其邁聲量最高點原因 球棒隊砸機車行引發治安疑慮

陳其邁聲量最高點出現在6月15日，共7,270筆討論。主因是當天高雄出現「球棒隊」砸機車行，市長陳其邁被點名討論治安問題。此外，陳水扁深夜發文透露，吳淑珍因為確診身體出狀況，住進高雄長庚醫院了，並提及高雄市長陳其邁致電關切。另一個聲量高點出現在6月21日，共3,793筆討論。當天傳出陳其邁拚連任對戰柯志恩的消息，以及針對縣市首長防疫表現的民調，最佳首長依序為侯友宜、柯文哲、陳其邁。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

柯志恩出征高雄？「高雄市長、國民黨、徵召」登熱門關鍵字

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/21～2022/06/27）觀察分析，網友對於柯志恩的討論度相當高，除了柯志恩佔有相當高的討論度之外，很多網友也將焦點關注在「高雄市長、國民黨、徵召、韓國瑜、智庫執行長」。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月29日至2022年06月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯志恩、陳其邁』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

2022大選 高雄市選舉 高雄市長 柯志恩 民調 陳其邁

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