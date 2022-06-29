快訊

美台貿易倡議踩油門加速 戴琪對陸態度成關鍵？

撞臉鹹酥雞老闆 陳時中本尊直呼像：我以為把我頭P上去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被稱撞臉陳時中 鹹酥雞攤老闆親回應：我比較胖 還是有很大的差別

中央社／ 苗栗29日電
鹹酥雞老闆戴口罩模樣激似陳時中，引發臉書社群熱議。圖／翻攝自臉書社團「苗栗大小事」
鹹酥雞老闆戴口罩模樣激似陳時中，引發臉書社群熱議。圖／翻攝自臉書社團「苗栗大小事」

苗栗市府前路旁一家賣鹹酥雞的老闆，被眼尖民眾發現長相酷似衛生福利部長陳時中，附近居民表示，老闆戴上口罩時，真的會讓人誤以為是阿中部長，但當事人表示，其實自己比較胖。

衛福部長陳時中日前確診沒有現身中央流行疫情指揮中心記者會，但有民眾前往苗栗市買鹹酥雞時，赫然發現戴著口罩、認真工作的老闆，跟阿中部長神韻相似度幾乎達到99%。

民眾把鹹酥雞老闆的照片轉貼到社群網路，立刻引來大批網友按讚、分享，並貼文回應，「真的很像」、「難怪記者會上都沒看到，跳槽了」，還有苗栗網友指出，這家鹹酥雞生意很好，「本來就難買了，這下更難買了」。

面對客人詢問，鹹酥雞老闆低調表示，以往就有很多人說他長得很像陳時中部長，不過自己的身材「比較胖」，還是有很大的差別。

附近居民指出，其實這家鹹酥雞在苗栗經營超過20年以上，平常晚間6點才開張營業，一直到賣到凌晨，早期主打台南口味，近年來為了符合在地民眾胃口，又增加苗栗口味，由於價格經濟實惠，顧客總是絡繹不絕。

2022大選

延伸閱讀

陳時中為選舉離開工作崗位？蔣萬安：單日死亡數還破百

民進黨若提名陳時中選北巿 蔡其昌預測林佳龍有這反應

鹹酥雞老闆激似部長 陳時中親回應：以為是P上去 我覺得滿像的

部長淡出記者會賣鹹酥雞？他見老闆撞臉陳時中 老饕笑推：苗栗必吃美食

相關新聞

是否參選不鬆口 陳時中不擔心民意仇恨值高 「喜歡我的人也很多」

外傳民進黨將於7月提名衛福部長陳時中參選台北市長，然同黨也有意參選的前交通部長林佳龍近日動作頻頻，先前更在節目受訪指出，...

兼差賣鹹酥雞？陳時中本尊直呼像：我以為把我頭放上去

近日有苗栗網友買鹹酥雞時，意外撞見老闆戴口罩模樣激似衛福部長陳時中，引發各大社群一陣熱議。陳時中表示，他有看到這張照片，...

張善政新冠確診 將居隔7天無公開行程

國民黨桃園市長參選人張善政今經快篩確診為「陽性」，因此後面7天將無公開行程，原訂今天上午11時許要出席中壢慈惠堂母娘開光...

林佳龍提北市住宅政策 補助1000萬元青年購屋貸款

積極爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍今天提出7項首都願景住宅都更政策，包括，研擬擴大青年貸款額度，補助青年購屋貸款額度...

雙北市長參選人未明 民進黨團：須考慮個人意願及勝率

民進黨布局年底選戰，將進入最後關頭的台北市、新北市深水區，民進黨人士認為交通部前部長林佳龍是關鍵人物，黨內高層希望其轉戰...

影／外界質疑會當落跑部長？陳時中笑答：我還在這啊！

中研院院士楊泮池、衛福部長陳時中、國健署長吳昭軍上午出席國健署LDCT肺癌篩檢計畫啟動記者會，會前陳時中受訪對於是否準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。