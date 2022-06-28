幕後／林佳龍不選新北市長 有2關鍵原因

民進黨備戰年底九合一選舉，雙北人選尚未亮牌，儘管英系已經規畫台北市由衛福部長陳時中出戰、新北市由立委羅致政出戰，但最近卻有風聲指高層不放棄徵召交通部前部長林佳龍選新北，讓林不堪其擾。林佳龍為何不選新北？其實有原因。

林佳龍去年卸任交通部長之後，曾有一次到官邸和蔡英文總統談話，當時蔡總統當面問是否可能參選新北市長，但林佳龍認為，應以在地長期經營的人選為主，他沒有規畫。隨後林佳龍公開爭取參選台北市長，勤走基層，近期每周提出「首都十二堂課」政見。但最近新北徵召在即，黨內又開始放話勸進林佳龍參選新北，讓林非常不解。

林佳龍陣營甚至發現，臉書上開始有網軍攻擊，不斷批評林日前與前副總統呂秀蓮同台，還強調台北市應該讓陳時中來選。

新北這一戰將對上強敵侯友宜，而林佳龍從未考慮參選新北市，其實有兩個理由：第一，他出生在台北萬華，與新北沒有特別淵源，且他認為若參選了就要認真經營，若真要他選，就算選輸了也會繼續留下來，但黨內其他派系並不一定樂見他續留新北「占地盤」，甚至可能要求選輸了就走人，這一點他做不到。

再者，林佳龍認為，新北光是在地立委就有九位，若在地立委有意願，他卻空降選新北，如此會擋住其他年輕人發展的機會，再加上自己原本就沒有規畫，因此答案就是「不選」。

最近英系力拱羅致政參選新北，過程中卻傳出高層探尋林佳龍及屏東縣長潘孟安，外界霧裡看花。據悉，近期黨高層的確探尋過潘孟安，但並非正式徵詢，只是藉由電話聯繫，而潘孟安第一時間就婉拒，雙方也沒有再談下去。

不論林佳龍和潘孟安，都建議黨中央應該去徵詢有意願的人。林和潘為了澄清，一再把話說死，希望藉此明志，但最近民進黨內部放話嚴重，局勢愈來愈亂。