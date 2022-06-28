快訊

蔡總統拍板！民進黨嘉義市徵召李俊俋、彰化縣黃秀芳

空襲烏克蘭購物中心？ 俄國防部：西方武器彈藥爆炸導致起火

大馬羽賽／僅花26分鐘 麟洋配輕取荷蘭組合晉16強

蔡總統拍板！民進黨嘉義市徵召李俊俋、彰化縣黃秀芳

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統拍板，民進黨嘉義市徵召李俊俋，彰化縣黃秀芳。本報系資料照
蔡總統拍板，民進黨嘉義市徵召李俊俋，彰化縣黃秀芳。本報系資料照

民進黨選舉對策委員會於今天晚間召開會議，選對會一致同意，建議徵召黃秀芳為彰化縣長候選人、李俊俋為嘉義市長候選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。

選對會召集人、蔡英文總統表示，面對年底大選，「中央執政好成績、地方推薦好人才」，一直是民進黨的目標；在各個縣市提名最有勝選機率的候選人，爭取更多人民支持，來落實建設、服務地方、照顧人民，這是民進黨負責任的態度。

就彰化縣的部分，蔡總統肯定前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富深耕基層多年，過去也都有優異的執政成績，但經選對會整體布局考量，及多方徵詢溝通後，一致認為，提名黃秀芳為彰化縣長候選人，為彰化注入溫柔堅韌的新女力。蔡總統也期許黃秀芳承擔使命，整合團結黨內，並期待邱建富與魏明谷兩位優秀同志，分別作為一北一南最強後盾，全黨全力以赴，贏得勝利。

就嘉義市的部分，蔡總統表示，嘉義縣市正在同步轉型發展，嘉義市需要新市長展現文化古都的新氣象，與民進黨執政的嘉義縣攜手，展現區域治理的新能量。經選對會整體考量及多方徵詢，一致同意徵召中央地方歷練完整，專業優質又熟悉地方的李俊俋為嘉義市長候選人，與王美惠立委強強相加，翻轉嘉義市、服務好鄉親，蔡總統也同樣期待李俊俋整合全黨一致，全力拚勝選。

今天會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，賴清德副總統、新境界智庫副董事長洪耀福請假外，其餘選對會成員皆出席與會。

2022大選 嘉義市選舉 彰化縣選舉 李俊俋 黃秀芳

延伸閱讀

獨／綠徵召選彰化縣長 黃秀芳：王惠美非鐵板無法攻破

不是羅致政 媒體人爆料：民進黨新北市長在等「他」

雙北彰嘉急徵召？ 民進黨明晚臨時開選對會

當面婉拒總統參選嘉義市長 王美惠：黨徵召誰都全力支持

相關新聞

獨／綠徵召選彰化縣長 黃秀芳：王惠美非鐵板無法攻破

民進黨主席蔡英文今天下午分別約見及成功勸退彰化縣前縣長魏明谷及前縣黨部主委邱建富，將徵召黃秀芳參選彰化縣長，與國民黨現任...

獨／林佳龍動作多 親綠人士曝「挺陳時中派」：心情有點急了

民進黨何時徵招衛福部長陳時中參選台北市長，外界都在猜，但已積極表態參選的同黨同志交通部前部長林佳龍，近日則是動作頻頻，難...

柯志恩口誤 童燕珍：陳其邁也說中油高雄廠在「左營」

國民黨智庫執行長柯志恩可望代表藍軍出戰高雄，尚未正式提名，民進黨及台灣基進市議員參選新人今天已經火力全開，砲轟柯志恩不該...

北市選戰若黃珊珊拿下20% 郝龍斌：那就是民進黨當選

前台北市長郝龍斌今天表示，年底台北市長選戰，若台北市副市長黃珊珊能拿到20%的選票，那大概就是民進黨當選。確保深藍選票將...

可望挑戰花蓮縣長 Kolas：艱困不代表不可能

總統府發言人Kolas Yotaka被看好代表民進黨出戰花蓮縣長，她今天說，花東的確很艱困，但艱困並不代表不可能。她並說...

高雄議員選舉出奇招 美女搶當「擋泥板女神」爭曝光

疫情下募款不易，也不容易勤跑活動親近選民，高雄市議員參選人紛出奇招募款及打知名度。早期周慧敏、楊祖賢等玉女明星都曾被封為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。