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打臉周玉蔻？被爆料「確定選台北市長」 陳時中：沒跟她說

中央社／ 台北28日電
陳時中下午三時四十分左右突然出現在疾管署記者室。聯合報記者楊雅棠／攝影
陳時中下午三時四十分左右突然出現在疾管署記者室。聯合報記者楊雅棠／攝影

資深媒體人周玉蔻昨天下午在臉書（Facebook）指出，衛生福利部長陳時中確定要代表民進黨參選台北市長。陳時中今天下午並未證實此事，只回應「沒有跟她說。」

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，擔任中央流行疫情指揮官的陳時中從昨天起，不再例行出席疫情記者會，每週也沒有固定主持日期及天數，只有重大政策需要宣布，才會親自主持疫情記者會，是否正在為參加選舉做準備，備受關注。

陳時中今天沒有出席下午2時的疫情記者會，但大約在將近下午4時臨時到疾管署記者室談台灣輸出白帶魚、竹莢魚產品檢驗品質無虞。他在會後接受媒體聯訪，被問及與選舉有關問題時，都沒有正面答覆。

針對周玉蔻爆料陳時中確定要代表民進黨參選台北市長，陳時中說，「沒有啦，那個另外再說，我跟她完全沒有談論過這件事情」，各種猜測、留言都有，每個人在每段時間都有職務，有該做的事，現在他是疫情指揮官及衛福部長，應該盡力做好每件事。

陳時中說，聽說一早有媒體在疾管署大門口等他，想看看他是否真的有如期到指揮中心上班，「我早上都有來上班」。對於台灣輸出白帶魚、竹莢魚產品遭中國質疑，他在「閉關」時，也就是染疫居家照護期間，希望能夠替台灣漁民證實產品安全，所以出關後即刻指示主動檢驗國內產品。

2022大選 台北市長 陳時中 周玉蔻

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