突現身！ 陳時中避談選舉 只嗆中國禁竹莢魚手段不當

中國大陸海關日前公告，因台灣輸入的白帶魚和竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，禁止產品輸入。對此，神隱多日的指揮中心指揮官陳時中於防疫記者會後突然出現，表示目前已針對相關產品完成檢驗，結果都為新冠肺炎病毒陰性，「我們驗出沒有，若他們那邊有，當地應該對食品管理有最更貼切的管理」，而非採取無端的貿易障礙。

而對於資深媒體人周玉蔻昨晚於臉書貼文「最新獨家，阿中確定要代表民進黨參選台北市長囉」一事，陳時中則表示，「我們沒有談論過這件事情」。

陳時中下午三時四十分左右突然出現在疾管署記者室。他表示，前段時間中國單方面台灣實施產品禁止進口等計畫，先是白帶魚接著是竹莢魚，聲稱驗出新冠病毒。

陳時中表示，自己染疫後回來上班，便指示食藥署進行查驗，查驗基隆和宜蘭的公司，總共採檢八件產品，包括內外包裝共34件塗抹檢體，其中包括宜蘭的公司採樣五件不同製造批號的竹莢魚產品，內外包裝共20件塗抹拭子檢體、基隆公司的冷凍庫隨機採檢三件不同製造日期的產品，包含冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡等，採檢內外包裝共十四件塗抹拭子檢體，6月27日傍晚完成檢驗，結果都是陰性。

陳時中強調，有些國家疫情期間做無謂指控極其不當，台灣自己檢驗證明產品沒問題，且世界各國只有中國特別有這樣針對冷凍食品外包裝檢驗新冠病毒，其他各國都沒有。台灣出口端檢驗沒有病毒，若當地進口驗出，「那是進口當地應該要做食品管理更貼切一點，不是無端做貿易障礙，禁止進口的手段，我們認為不當」。

而針對自己不參與記者會，恐為選舉準備，陳時中表示，「有人在大樓下面看我何時上班，我都有來上班，而且上次和大家見面（記者會）也沒很久」。