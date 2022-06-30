快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

整理包／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2022九合一大選將於11月26日登場，各黨陸續決定各縣市長提名人選。聯合報系資料照
2022九合一大選將於11月26日登場，各黨陸續決定各縣市長提名人選。聯合報系資料照

2022年九合一選舉將於11月26日舉行，此次選舉攸關民進黨能否重振2018年頹勢奪回地方，以及國民黨能否複製上一次九合一選舉經驗再次以「地方包圍中央」。隨著距離選舉日期愈來愈近，各黨也漸漸推出各縣市長提名人選，截至6月28日，國民黨提名17人、民進黨則提名14人，民眾黨時代力量則各提名2人。

其中，台北市長國民黨提名蔣萬安，面對綠營可能人選陳時中、林佳龍，以及現任副市長黃珊珊，恐怕形成選情激烈的「三腳督」；桃園市長選戰則是未打先轟動，除了國民黨徵召張善政掀起黨內風波，民進黨提名現任新竹市長林智堅引發議論，民眾黨的賴香伶能否突圍藍綠同樣是地方關注焦點；台南市、高雄市國民黨提名人選能否複製2018韓流，擠下尋求連任的黃偉哲、陳其邁，也是此次選戰看點之一。

2022大選 九合一選舉 國民黨 民進黨 民眾黨 時代力量

延伸閱讀

不是羅致政 媒體人爆料：民進黨新北市長在等「他」

張善政慰問醫護 批民進黨能源政策、斷言電費會再漲

整理包／MIS-A、MIS-C是什麼？常見症狀、好發年齡 5大QA一次懂

整理包／全台15縣市下周恢復實體課 雲林政策急轉彎「維持遠距教學」

相關新聞

美國置產遭質疑 柯志恩回擊：側翼還用20年前手法攻擊

國民黨提名柯志恩參選高雄市長，旋即遭到綠營側翼攻擊柯在美國置產，怎可能一生懸命在高雄。柯志恩回應，她的先生在美國科技業工...

以台中經驗為例再次強調不選新北 林佳龍：在地優先

民進黨備戰雙北市長人選尚未亮牌，外界指高層正在等待交通部前部長林佳龍參選新北市長。今天媒體問林佳龍，是否一定不會參選新北...

在野批落跑市長 林智堅不怕損戰力「這是勳章」

新竹市長林智堅獲民進黨徵召參選桃園市長，將辭職投入選戰，連日來被攻擊是「落跑市長」，話題持續發酵。林智堅接受王時齊《齊有...

影／國民黨提名柯志恩選高雄市長 藍營齊聚大團結

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天中午與國民黨高雄議會黨團餐敘，會後與所有議員一起亮相，大家也高呼柯志恩當選，議員過半口號，...

整理包／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

2022年九合一選舉將於11月26日舉行，此次選舉攸關民進黨能否重振2018年頹勢奪回地方，以及國民黨能否複製上一次九合一選舉經驗再次以「地方包圍中央」...

蔡其昌：經營棒球與政治工作相同 遇困局想辦法克服

身兼中華職棒大聯盟會長的立法院副院長蔡其昌今天說，過去一年，中職因疫情限制受到很大的衝擊，透過職棒周邊經濟開闢財源，讓中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。