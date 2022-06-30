整理包／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

2022年九合一選舉將於11月26日舉行，此次選舉攸關民進黨能否重振2018年頹勢奪回地方，以及國民黨能否複製上一次九合一選舉經驗再次以「地方包圍中央」。隨著距離選舉日期愈來愈近，各黨也漸漸推出各縣市長提名人選，截至6月28日，國民黨提名17人、民進黨則提名14人，民眾黨與時代力量則各提名2人。

其中，台北市長國民黨提名蔣萬安，面對綠營可能人選陳時中、林佳龍，以及現任副市長黃珊珊，恐怕形成選情激烈的「三腳督」；桃園市長選戰則是未打先轟動，除了國民黨徵召張善政掀起黨內風波，民進黨提名現任新竹市長林智堅引發議論，民眾黨的賴香伶能否突圍藍綠同樣是地方關注焦點；台南市、高雄市國民黨提名人選能否複製2018韓流，擠下尋求連任的黃偉哲、陳其邁，也是此次選戰看點之一。