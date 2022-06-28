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陳時中將參選北市 張善政：民眾心裡都有一把尺

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
防疫指揮官陳時中參選，國民黨桃園市長參選人張善政（中）說每個人心中有一把尺。記者曾增勳／攝影
防疫指揮官陳時中參選，國民黨桃園市長參選人張善政（中）說每個人心中有一把尺。記者曾增勳／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午至中壢天晟醫院慰問醫護人員，媒體詢問疫情尚未平穩，指揮官陳時中即將參選北市長一事，張善政表示，他不去評論任何官員、政治人物選舉的作為，陳時中只要覺得對全國民眾有交代，去做什麼事，他絕不去評論，「每個民眾自己心裡都有一把尺」。

媒體問到針對快篩進口爭議，陳時中或吳秀梅是否要負責任？張善政表示，任何醫療用品進口，衞福部責無旁貸一定要把關，如果沒有把關好，讓民眾健康受到損傷，是非常不負責任的事情，如果地方政府有施力空間，中央政府做不好，地方政府也應該要幫忙，做好把關工作。

媒體又問明天慈惠堂活動，據說議長邱奕勝、市長鄭文燦會帶林智堅參加，是否代表與邱融冰、與鄭、林短兵相接?張善政表示，去宮廟致意、祈福，是所有民眾都想做的事，碰到任何人是很自然的事，不能說什麼短兵相接，只能看成非常自然的事情，一點都不奇怪。

張表示，邱奕勝前幾天幫國民黨爭取到8月底全代會在桃園巨蛋使用權，不管是他或是國民黨朋友，都非常感激，明天碰到邱，他會特別表達感謝。

針對疫情未平，陳時棉中將參選北市？張善政表示，他不去評論任何官員及政治人物選舉的作為，就像前陣子，朋友問林智堅離開新竹參選桃園看法，他就不予評論，只要林認為能對選民有交代，願意來桃園服務是好事，同樣如果陳時中覺得對全國民眾有交代，陳要去做什麼事，他也絕不評論，每一個民眾自己心裡都有一把尺。

張善政由立委、天成醫療體系創辦人張育美、國民黨桃園市黨部代理主委黃敏恭和黨籍議員吳嘉和、吳安祺、陳姿伶等人陪同，代表國民黨慰問天晟醫院醫護人員辛勞，向辛苦的醫護人員表達敬意。

國民黨桃園市長參選人張善政（中）慰問天晟醫護人具辛勞。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）慰問天晟醫護人具辛勞。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）慰問天晟醫護人具辛勞、加油。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）慰問天晟醫護人具辛勞、加油。記者曾增勳／攝影

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