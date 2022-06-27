快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

影／趙少康：蔣萬安要跟對手差距拉到贏15到20%

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
趙少康（左）拉著蔣萬安入座。記者侯永全／攝影
趙少康（左）拉著蔣萬安入座。記者侯永全／攝影

中廣董事長趙少康今天談到台北市長選戰時表示，以目前的民調來看，國民黨蔣萬安大約贏第2名10至15個百分點，若現在投票蔣是會贏，不過未來若能將差距拉開到贏15到20%會更好。

中廣即將開播新節目「 Team Taipei 聽台北」，由蔣萬安與藍營北市議員共同主持，今日邀請蔣萬安、台北市黨部主任委員黃呂錦茹及多位台北市議員出席開播記者會。

趙少康在會後記者會中回憶1994年台北市長選戰時表示，民進黨候選人陳水扁的總幹事謝長廷曾說過，如果能讓趙少康與黃大洲打成平手，陳水扁就有機會當選，謝也公開強調這是民進黨的陽謀。因此，蔣萬安必需要贏第二名很多，國民黨才有機會贏得台北市長選舉，雖然蔣萬安的基礎很好，不過還是要努力。趙少康也批評台北大巨蛋若不是台北市長柯文哲找遠雄麻煩，現在早已蓋好使用，一開始柯市長就與民進黨沆瀣一氣找麻煩，導致大巨蛋的完工日期一直延宕。

蔣萬安指出，身為民意代表為民眾服務，不單是靠個人的智商或體力，而是受選民的託付與信賴，這是經過民意的洗禮，他說「稻穗越豐實，頭便垂得越低。」也只有越謙卑，才會有同理心，了解民眾的需求，為民眾解決問題，為百姓做事。

趙少康抨擊柯文哲對大巨蛋興建過程處理失當。記者侯永全／攝影
趙少康抨擊柯文哲對大巨蛋興建過程處理失當。記者侯永全／攝影
中廣即將開播新節目「 Team Taipei 聽台北」，由蔣萬安（左五）與藍營北市議員共同主持，趙少康（右四）及台北市黨部主委黃呂錦茹（右三）及多位台北市議員出席開播記者會。記者侯永全／攝影
中廣即將開播新節目「 Team Taipei 聽台北」，由蔣萬安（左五）與藍營北市議員共同主持，趙少康（右四）及台北市黨部主委黃呂錦茹（右三）及多位台北市議員出席開播記者會。記者侯永全／攝影
蔣萬安強調，只有越謙卑，才會有同理心，了解民眾的需求，為百姓解決問題。記者侯永全／攝影
蔣萬安強調，只有越謙卑，才會有同理心，了解民眾的需求，為百姓解決問題。記者侯永全／攝影
趙少康（左）與蔣萬安在席間互動熱絡。記者侯永全／攝影
趙少康（左）與蔣萬安在席間互動熱絡。記者侯永全／攝影

2022大選

延伸閱讀

「蔣萬安對手是民進黨」趙少康：對黃珊珊就是禮貌客氣

陳時中淡出防疫記者會為選舉？ 蔣萬安建議即刻做決定

柯文哲酸「蔣萬安有我聰明？」 趙少康：靠智商柯也選不上

首例猴痘侵台 蔣萬安喊話陳時中：疫情最優先

相關新聞

柯文哲酸「蔣萬安有我聰明？」 趙少康：靠智商柯也選不上

台北市長柯文哲近期為了發放重陽敬老金議題，與國民黨台北市長參選人蔣萬安互槓，柯昨天還嗆，「蔣萬安有柯文哲聰明嗎？身體有比...

當面婉拒總統參選嘉義市長 王美惠：黨徵召誰都全力支持

民進黨下屆嘉義市長人選難產，獲看好的立委王美惠屢次表示「沒意願」，據了解，王美惠14日向民進黨秘書長林錫耀再度回絕參選，...

「蔣萬安對手是民進黨」趙少康：對黃珊珊就是禮貌客氣

台北市長柯文哲昨提到，若副巿長黃珊珊當選台北市長能無縫接軌，中廣董事長趙少康說，聽了很好笑，連任永遠連任下去，都不要挑戰...

《九合一對戰系列2-基隆》基隆民代解碼選戰 後林右昌時代來了！

基隆市長不僅藍綠對決，外加時代力量、民眾黨與前國民黨基隆黨部主任黃希賢，將成為「五腳督」的激戰局面！無黨籍基隆市議員王醒之指出，藍綠兩黨差距甚微，現在完全無法預測最後結果，「選情變數還相當多」，其中基隆市長林右昌留下如基隆捷運、外木山海岸等懸而未決的議題，候選人如何處理，成為選戰一大焦點。 兩黨都有整合問題

《九合一對戰系列1-基隆》基隆選戰藍綠激戰 時力成民進黨隱憂

九合一選舉中，基隆藍綠廝殺，小黨成變數！學者曲兆祥受訪時分析，藍綠候選人在地方實力都很強，關鍵在於尚未表態的中間選民。學者劉兆隆表示，預計基隆選情相當激烈，勝負差距可能僅有幾千票，意味著小黨吸收到的票數將造成「關鍵性變局」，尤其是時力對民進黨候選人蔡適應的影響。

陳時中淡出防疫記者會為選舉？ 蔣萬安建議即刻做決定

民進黨台北市長人選仍未定案，指揮中心宣布，陳時中今起有重大政策才會主持防疫記者會，選戰備戰意味濃，國民黨台北市長參選人蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。