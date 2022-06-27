影／趙少康：蔣萬安要跟對手差距拉到贏15到20%

中廣董事長趙少康今天談到台北市長選戰時表示，以目前的民調來看，國民黨蔣萬安大約贏第2名10至15個百分點，若現在投票蔣是會贏，不過未來若能將差距拉開到贏15到20%會更好。

中廣即將開播新節目「 Team Taipei 聽台北」，由蔣萬安與藍營北市議員共同主持，今日邀請蔣萬安、台北市黨部主任委員黃呂錦茹及多位台北市議員出席開播記者會。

趙少康在會後記者會中回憶1994年台北市長選戰時表示，民進黨候選人陳水扁的總幹事謝長廷曾說過，如果能讓趙少康與黃大洲打成平手，陳水扁就有機會當選，謝也公開強調這是民進黨的陽謀。因此，蔣萬安必需要贏第二名很多，國民黨才有機會贏得台北市長選舉，雖然蔣萬安的基礎很好，不過還是要努力。趙少康也批評台北大巨蛋若不是台北市長柯文哲找遠雄麻煩，現在早已蓋好使用，一開始柯市長就與民進黨沆瀣一氣找麻煩，導致大巨蛋的完工日期一直延宕。