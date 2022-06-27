《九合一對戰系列1-基隆》基隆選戰藍綠激戰 時力成民進黨隱憂

九合一選舉中，基隆藍綠廝殺，小黨成變數！學者曲兆祥受訪時分析，藍綠候選人在地方實力都很強，關鍵在於尚未表態的中間選民。學者劉兆隆表示，預計基隆選情相當激烈，勝負差距可能僅有幾千票，意味著小黨吸收到的票數將造成「關鍵性變局」，尤其是時力對民進黨候選人蔡適應的影響。

各黨紛紛祭出自己的基隆市長候選人，戰局逐漸明朗。民進黨由在地立委蔡適應出戰；國民黨由「小愛爸爸」前基隆市立委謝國樑擔綱；時代力量派出基隆市議員陳薇仲；前國民黨籍基隆黨部主委黃希賢，也以無黨籍參選市長；民眾黨目前人選未定，若參選，將會由立委邱臣遠出戰。

國、民兩黨競爭激烈

世新大學民調中心最新民調顯示，目前檯面參選人以國民黨謝國樑27.8％最高，緊追在後的是民進黨蔡適應25.2％、時代力量陳薇仲4.0％、無黨籍黃希賢1.1％，但有21.1％民眾未表態，未來變數仍大。

師大政研所教授曲兆祥坦言，目前民調結果，謝國樑微幅領先蔡適應，但雙方在地方都具備一定實力，尚未表態的中間選民的態度相當重要。而今年地方選戰有三大關鍵：「疫情」、「經濟」與「議題操作」。他說，疫情升溫與通膨嚴重的大環境，對民進黨的選情還是比較不利的。然而，民進黨在議題操作的能力比國民黨「強上太多了」，一定程度上彌補大環境的劣勢。

民眾黨一位高層黨工受訪時分析，國民黨候選人謝國樑雖然有很強的地方實力，但他曾於2014年基隆市長選戰避戰，且他目前端出政策多半是要花錢的牛肉政策，不免引發「錢該從哪裡來」的質疑，被視為政策買票，恐成為硬傷。

這位曾經參與基隆選務的民眾黨黨工分享說，基隆選舉模式仍偏傳統，以往的陸戰策略在當地還是能發揮比較大的作用，「透過一層一層往下深入基層的綁樁」更能取得選票。他也透露，藍綠兩黨都善於陸戰，如基隆市長林右昌動用學校與里長系統去找人「贊聲」基隆城市博覽會；謝國樑過往與基隆金融界與地方系統的交情也匪淺。

謝國樑優劣分析

針對謝國樑民調微幅領先的狀況，劉兆隆分析說，第一、謝國樑在國民黨形象清新；第二、謝國樑長期深耕基隆地方，執政範圍沒有脫離地方，「對基隆來講是相當熟悉的人」。第三、選民有時候會有「換人做做看」的心態。

對此，上述民眾黨黨工指出，謝國樑的家庭背景在地方還是有一定政經實力，且在廣告資源、綁椿腳等方式，還是能提供傳統選舉陸戰的優勢。他舉例說，謝國樑掌握基隆的「二信系統」（第二信用合作社與二信各級學校），在地方有一定的動員力，「至少能有幾千票」。

但他也強調，謝國樑曾「避戰」2014年的基隆市長選戰，到現在機會比較好，才又跳出來，其實「很多人對謝國樑滿失望的」。而且謝國樑目前提出來的都是花錢的牛肉政策，如贈送電動機車或確診救濟金等，但「國民黨不可能有這個錢」，這些政策容易被質疑是政策買票，大開空頭支票，恐成為謝國樑選舉時的硬傷。

林右昌執政效果

劉兆隆強調，林右昌8年來的政績其實相當不錯，有一定的轉移效果，對蔡適應的選情有所助益；同時，民進黨作為執政黨，在選舉上能給予地方比較多的資源，以上兩點都是蔡適應在基隆市長選舉的優勢。

然而，曲兆祥則以「平平穩穩」形容林右昌8年的執政，「沒有更好，但也沒有更壞」。他指出，林右昌於2014年能夠當選，主要受到太陽花運動的影響，當時民進黨的氣勢正旺，才能在比較弱的北部地區取得勝選，但今年民進黨並沒有2014年的氣勢。

時力恐搶綠票倉

劉兆隆表示，基隆人口不多，預計基隆選戰會非常激烈，輸贏可能只會差距幾千票。所以小黨吸引到的少數選票可能產生「破壞性的威力」，如時代力量政治光譜向來偏綠，可能影響到蔡適應的選票。民眾黨光譜偏藍，但真的要派人參戰基隆首長的話，恐怕「還有努力的空間」。

曲兆祥則認為，地方首長選舉只有一個人能當選，常常會有「西瓜效應」，在野小黨的影響力將被縮小。他也指出，民眾黨比較容易影響到泛藍選票，但此次民眾黨會不會派候選人都還不確定，影響不大；反而是時代力量過往被視作小綠，該黨候選人陳薇仲在民調也取得約4%的選票，將影響蔡適應的選情。

至於民眾黨於基隆市的動向，該黨黨務人士透露，「現在還沒有討論，但大概下次就會開始討論」。然而，他信心表示，民眾黨有望成為關鍵少數，「民眾黨支持誰，誰就相對有優勢」。







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