《九合一對戰系列2-基隆》基隆民代解碼選戰 後林右昌時代來了！

基隆市長不僅藍綠對決，外加時代力量、民眾黨與前國民黨基隆黨部主任黃希賢，將成為「五腳督」的激戰局面！無黨籍基隆市議員王醒之指出，藍綠兩黨差距甚微，現在完全無法預測最後結果，「選情變數還相當多」，其中基隆市長林右昌留下如基隆捷運、外木山海岸等懸而未決的議題，候選人如何處理，成為選戰一大焦點。

兩黨都有整合問題

王醒之分析說，這場選舉對藍綠來說，最關鍵的都是「內部整合」問題。對國民黨來講，由謝國樑代表國民黨參選，內部對正當性問題仍有一些疑慮，所以如無黨籍黃希賢等其他參選人仍有牽動局面的變數。

主要原因是，謝國樑擔任了三屆立法委員，「後來說不做就不做了」，此時又回鍋出來選市長，讓地方感覺「在關係位置上的錯接」，對其他長期在地的政治人物來講，當然會有一些不滿。

而且，現在基隆的地方政治已經跟過去謝國樑當立委時候不一樣，用過去選舉的老招恐怕難以生效。此時，他身邊的年輕新秀，與父親時代留下的老臣，如何在從中挑選政見，也成為候選人的考驗。

林右昌政績的轉移

現任市長林右昌執政八年的民調是高的，同時民進黨也有立委的執政優勢，只是因為林右昌與蔡適應之間關係不佳，很多是沒有辦法轉移的，其中涉及民進黨或泛綠支持者如何整合的問題。

林右昌是到非常後期才決定支持蔡適應，因為民進黨國會系統內只能推出蔡適應，但他並非林右昌第一屬意的人選。所以在民進黨黨內也需要整合，林右昌的人脈與高執政滿意度如何轉接到蔡適應身上，與蔡適應的功夫與能耐，都是民進黨要面對的挑戰。

選民轉向注重政策

王醒之強調，不管藍綠都在面對基隆社會氣氛的新變化，「過去傳統藍綠基本盤的概念已經在慢慢變化」，年輕新一代的基隆人已經不是看藍綠的政黨導向，「而是要看實質的政策面」。但目前為止，蔡適應並沒有拿出比較實際的政策，大多是順著林右昌的執政來談，沒有提出對基隆市更大的擘畫與方向，所以文宣只能強調「接棒」。

大部分基隆市民說不出來蔡適應在擔任立委期間到底做了什麼，因為「都只看到林右昌的建樹」。

王醒之說，另外比較不被看好，但有發展潛力的陣營，是時代力量陳薇仲、國民黨裂解出來無黨籍的黃希賢與民眾黨的邱臣遠，這三個候選人很明確地都是以「議題政治」為主，三人都擅長打議題。他們對地方樁腳、跑攤等傳統政治的經營相對沒有那麼熱衷。

殺出強力新政策

王醒之強調，基隆的地方政治正準備往下翻頁，處於從傳統的地方政治或藍綠的宮廷政治轉向議題導向，因此要看另外三個候選人（陳薇仲、黃希賢與邱臣遠）準備在議題上殺出什麼新的方向來領導選民，他強調「未來會左右選情的只剩下議題了」。

他分析過去的基隆政策說，以前基隆最常出現的就是「福利牌」，比如說年長者免費等政策都是90年代政治最常玩的東西，現在仍能看到一些效果。此外，過去也常打「市港合一」、「捷運到基隆」等「大型政策牌」，這些政策牌初期都可以換到選票。

但現在基隆市民已逐漸分辨清楚「這些政治支票不一定能兌現」。所以這一屆選舉，不管是對主流或非主流的候選人都要面臨一個挑戰，「他所開出來的政策到底可不可以落實，包括要細部講解工作方法等」。王醒之指出，除了市民在轉向之外，選舉人的結構也在改變，因為打議題等的「空戰」會慢慢嶄露頭角。

後林右昌時代來了

王醒之表示，「後林右昌的時代要來了」，就是說林右昌是終究要離開基隆市的人，過往他在基隆很擅長處理媒體包裝，「把媒體處理的很好」，他的高民調有時候也隱藏施政上的弱點與問題。

他說，呼應到議題政治開始推進的時候，許多「林右昌沒做到的、該做而沒做或不想做的事情等，就會被拿出來公開檢討」，而一旦開始檢討，就涉及蔡適應準備要承接多少的問題。

基隆捷運成遺毒？

尤其是基隆捷運的爭議不斷，林右昌也不願面對爭議，不肯決定，這件事情就暴露林右昌政治性格上的短版。但林右昌沒有做決定，大家卻都已經在問了。他認為，這些事情在選舉時，一定會被大作文章，因為這是此任市政府不敢做的決定。

王醒之最後感性的說，雖然對他來說此次選戰只是「隔山觀虎鬥」，但他只想促成一件事件，就是「讓地方政治更健康」。





圖說：基隆市正濱漁港繽紛的色彩，帶有異國情懷，成為該地觀光勝地。（網路截圖）





圖說：基隆外木山海岸這裡有著彎月C型金黃色沙灘，並有全長約5公里的海岸公路，相當漂亮。（Photo on Flickr under C.C. license）

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