雙北小黨前十聲量排行出爐！變電箱女神、政壇楊丞琳、金光頭上榜

雙北小黨新人議員參選人聲量比較

2022年九合一大選，藍綠陣營在雙北地區的議員戰況激烈，同樣想在雙北發揮影響力的小黨參選人也相當拚，勤跑基層，希望能突破藍綠重圍。文化大學行政管理學系教授蘇子喬老師認為，台灣地方選舉採「複數選區制」，有利小黨生存。他認為這次民眾黨會有那麼高的討論度，除了由柯文哲擔任黨主席炒熱相關議題以外，民眾黨似乎也給了大家藍綠以外的選擇。但選民們真的認識、熟悉這些新面孔嗎？此次以雙北地區國民黨、民進黨以外的新人議員參選人進行網路聲量比較，前10名共有8位是民眾黨、1位是時代力量，以及1位是金色力量的黨員。10人之中就有4人要搶攻台北市士林北投區的席次，戰況激烈。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看看小黨在雙北的新人議員參選人，誰在宣布參選後獲得最多關注。

No.10 金色力量王郁揚 拋「社子島性專區」議題

王郁揚為現任金色力量黨主席、台灣菸草減害會理事長， 代表金色力量出征士林北投區，將與稱霸民進黨初選的林延鳳、國民黨副發言人林杏兒、時代力量國際部主任劉仕傑以及民眾黨黃瀞瑩、陳思宇爭奪席位。王郁揚因為成功預言焦糖哥哥陳嘉行民進黨初選落選，讓他備受網友討論。而王郁揚正式接任黨主席一職並退出台灣民眾黨，目前政見拋出「社子島性專區」政見、推出百萬網美諶多芬選內湖南港選區議員，引起網友熱議，半年來共6,178筆討論。

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No.9 華航前機師張志豪 出戰大安文山區

張志豪曾任華航機師，擔任過前總統馬英九出訪的總統專機機師。現任台北市義消、捷安國際服務董事長。張志豪首次參選，迎戰台北市藍營票倉大安文山區，以及民進黨強勁新人對手「口譯哥」趙怡翔、陳聖文等人。先前張志豪因為助選車違停被四叉貓發文提醒移車，讓他也引來不少批評。近期張志豪也針對機師專業領域受訪分析，東方航空的波音737客機突然在廣西上空約9千公尺的高度驟降原因，讓他獲得不少曝光。半年來共7,022筆討論。

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No.8 「變電箱女神」林珍羽 挑戰中山大同區議員

民眾黨台北市黨部主委、議員林國成由女兒林珍羽繼承衣缽，挑戰中山大同區議員席次。林珍羽曾任台北市政府副發言人，是民眾黨創黨黨員之一。同選區新人有國民黨高世俊、前主播柳采葳。由於林珍羽過去曾遭檢舉亂貼布條影響市容，甚至貼到台北市定古蹟上，因此被網友稱為「變電箱女神」，當時引起熱議。柯文哲任期倒數，林珍羽搭上市府內跳船潮，轉戰議員參選人，被網友廣為討論，半年來共8,700筆討論。

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No.7 「港湖挺宥，珊珊傳丞」 陳宥丞出征南港內湖區

民眾黨台北市南港、內湖區參選人陳宥丞，接棒台北市副市長黃珊珊，喊出「港湖挺宥，珊珊傳丞」，打著黃珊珊接班人的名號，陳宥丞在該區獲得一定比例的支持度，近半年共12,234筆討論。陳宥丞屢上黃珊珊節目《開門見珊》，引起不少關注；而桃園市前議員王浩宇爆料楊寶楨、陳宥丞等人出席餐會卻未戴口罩打招呼，也引來不少網友批評。

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No.6 資深議員陳建銘之女陳思宇 目標士林北投議員

民眾黨在台北士林、北投區推台北市前觀傳局長陳思宇參選，挾帶著過去行政經驗，加上父親陳建銘四屆資深議員地方實力的加持，是位不容小覷的參選者。同選區新人還有稱霸民進黨初選的林延鳳、國民黨副發言人林杏兒、時代力量國際部主任劉仕傑以及同黨黃瀞瑩來勢洶洶，選情激烈。

陳思宇跟黃瀞瑩因為同選區、同政黨，一直被網友拿來討論跟比較，半年來共13,078筆討論。而在今年台北燈節活動區印製自己與其他民眾黨參選人的選舉看板宣傳，遭懷疑利用公家資源為自己造勢，引起林延鳳不滿，對手提出質疑引起風波，拉高陳思宇的討論度。

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No.5 倫敦大學博士張凱鈞 挑戰大新店區

民眾黨派張凱鈞挑戰新北市大新店區，他是中華民國陸軍少校退役、英國倫敦大學資訊所博士。2013年洪仲丘事件發生時，時任國防大學講師，上台演講支持中華民國國軍改革，是唯一以國軍現役軍官及大學老師身分挑戰國防部威權體制之代表。

張凱鈞臉書討論「年輕人不買房的8種原因」，引發不少網友共鳴，拉抬出一波聲量；除此之外，張凱鈞曾因助選車違停被四叉貓發文提醒移車，讓他也引來不少批評。半年來總共14,349筆討論。而同選區新人民進黨有前主播陳乃瑜以及國民黨智庫副執行長黃心華來勢洶洶，不容輕忽選戰。



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No.4 「政壇楊丞琳」吳怡萱 選中正萬華區議員

吳怡萱目前就讀台大國發所，曾當過記者、主播，後轉入政壇當發言人、民眾黨公關長。她代表民眾黨出征台北市中正萬華區議員，同選區民進黨新人有媒體人洪婉臻以及我是萬華人版主邵維倫。吳怡萱表示，「參選是希望台灣因為有我變得更好。」

先前「郭彥均事件」吳怡萱嗆蘇貞昌，「有問題的不是郭彥均，有問題的是你蘇貞昌」，她還狠酸王浩宇，「全台家長與醫護絕對不會忘記你。」拉高一波聲量。這半年來她總共有15,145筆討論。

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No.3 劉仕傑辭外交官拚選議員 時代力量唯一入榜聲量前十

劉仕傑曾任中華民國外交部歐洲司中東歐科科長，擁有十年外交經歷，曾是台灣首位帶職參選的外交官，現為時代力量國際部主任，代表時力出戰台北市士林北投區。同選區新人還有稱霸民進黨初選的林延鳳、國民黨副發言人林杏兒、議員陳建銘之女陳思宇以及台北市政府前副發言人黃瀞瑩來勢洶洶，選情充滿挑戰。

因為批評台灣競速滑冰女將黃郁婷出戰北京冬奧賽前穿著中國隊服練習，「我應該是第一個主張要換掌旗官的人，很可惜中華奧會並未撤換。」讓他獲得一波高討論度。這半年來他總共有18,985筆討論，成為時代力量唯一入榜，而且衝到第三名的參選人。

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No.2 「學姊」黃瀞瑩頂著柯P光環 參選士林北投區

民眾黨在台北士林、北投區推「學姐」黃瀞瑩參選，挾帶著柯文哲的光環，是位不容小覷的參選者。黃瀞瑩曾任ETtoday記者、台北市政府秘書處副發言人，雖然陸戰、巷戰較弱，但頂著柯文哲光環加上清新形象的優勢，以及具有一定的空戰實力，網路上聲量高，共69,896筆討論。

一開始外界頗看好黃瀞瑩，但她先前卻嘲諷陳菊以「大菊為重」，引起不少批評，是否影響選情有待年底觀察。同選區新人還有稱霸民進黨初選的林延鳳、中國國民黨副發言人林杏兒、同黨陳思宇以及時代力量國際部主任劉仕傑來勢洶洶，選情充滿變數。

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No.1 「寶寶」楊寶楨媒體經驗豐富 出戰松山信義區

楊寶楨為民眾黨發言人，政大畢業，曾任今周刊記者、非凡新聞台記者及主持人，目前除了擔任Hit FM聯播網《嗆新聞》節目主持人之外，同時也上節目探討時事，增加曝光度，創造討論度，今年受民眾黨提名參選台北市松山、信義區議員。同選區強勁新人對手有接棒民進黨資深議員張茂楠的張文潔，以及丁系（丁守中）單傳詹為元，選情激烈。

楊寶楨先前批評苗博雅要公務員唸貼文是「羞辱公務員換取政治聲量」，引起網友熱議。她和學姊黃瀞瑩酸陳菊「大菊為重」遭張雅琴譏殘破花瓶，一來一往攻防帶動網路一波討論度，加上自身在媒體的經驗累積不少粉絲，讓她在本次調查中殺出重圍，獲得聲量第一名的寶座，共70,589筆討論。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年06月19日，共約6個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙北小黨新人議員參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統