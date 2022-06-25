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彰化縣選情備受討論 5大縣長社群熱議人選看這邊

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
彰化縣選情備受討論 5大縣長社群熱議人選看這邊。 圖片來源/Unsplash
彰化縣選情備受討論 5大縣長社群熱議人選看這邊。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

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年底縣市首長選舉將至，位於中台灣的彰化縣，目前由國民黨縣長王惠美執政，首要任務便是尋求連任，而民進黨作為在野黨，就有多位黨內人士表態願意參選，因此討論話題多關注究竟是誰會脫穎而出，代表民進黨參選彰化縣長一職。

「王惠美」穩健風格志在連任 民進黨最終參選人已有譜？

彰化縣長TOP5社群熱議人選 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
彰化縣長TOP5社群熱議人選 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察彰化縣長社群熱議人選名單，由現任國民黨縣長「王惠美」拿下聲量冠軍，許多支持者便提到「王惠美做事就穩穩的」、「中規中矩」等，表示其穩健的做事風格是此次尋求連任的關鍵，不過也有人說「當初主打捷運，結果都沒規劃」，引發政見跳票的質疑。

民進黨方面，包括前彰化縣長「魏明谷」、前彰化市長「邱建富」都受討論，前者更曾在生日當天發文表示「希望繼續為彰化鄉親來服務」，像日前就積極關切三兄弟餓到皮包骨的事件，盼能修訂關於弱勢族群的補助等規定，避免類似事件再度發生，支持者也紛紛留言表示「是一個能傾聽基層聲音的好縣長」。而邱建富則是直接成立競選辦公室，宣示做好參選的準備，引來網友的聲援「博學多聞的人才，支持」。

黃秀芳」、「陳素月」兩位現任民進黨立委也同樣受到討論，由於民進黨遲遲未有決定出人選，總統蔡英文便親自會見黃秀芳，盼能接受徵招參選彰化縣長，話題一出引發許多討論，網友紛紛好奇總統直接點名黃秀芳後，曾表態參選的魏明谷、邱建富等人動向，而黃秀芳則提到會「配合黨的規劃」，參選彰化縣長。

距離年底選戰僅剩半年，民進黨即將推出最終候選人，與現任國民黨彰化縣長王惠美一拼，究竟是民進黨能翻轉選情，還是國民黨能持續執政？將會是未來選情不可錯過的關注焦點之一。

觀看原文→https://bit.ly/3HMoyqV

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

2022大選 彰化縣選舉 王惠美 魏明谷 邱建富 黃秀芳

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