不鬆口何時請辭 黃珊珊：沒在想選舉

外界關注年底是否投入台北市長選舉的北市副市長黃珊珊何時會請辭，黃珊珊今天表示，做好每天該做的事，「我們沒有人在想選舉」、「每天在算計行政資源的人不是我」。

民眾黨立委高虹安昨天批評「新竹市正、副市長雙辭，讓市民變孤兒」。新竹市長林智堅今天解隔後出關親上火線反擊。他提醒民眾黨不要每一次在選舉過程中「做賊喊抓賊」，不論是台北市副市長黃珊珊要選台北市長、立委賴香伶要選桃園市長，又或是立委高虹安未來是否選新竹市長，都應該要想到是否要帶職參選，「不要寄生台北市、寄生國家資源」。

黃珊珊今出席台北市華江整宅電梯啟用記者會，會後聯訪被問及選舉議題表示，自己回答都一樣，每天都在做行政工作，該做的事情做好，現在不想這些，每天談選舉不是國家需要的。先把北市工作做好，「我們沒有人在想選舉」、「每天在算計行政資源的人不是我」。

由於國民黨台北市長參選人蔣萬安曾說「若當選市長就恢復發放敬老金」，媒體追問這是否為蔣萬安開的政治支票，黃珊珊回應，執政者開本票、一定可以執行，「開支票的可能只是說說」。

黃珊珊指出，敬老金不是誰當市長就怎樣的問題，是嚴肅的制度面問題，市府正在討論級距，也不是單單發筆錢就是尊敬老人，市府補助健保費、推行敬老據點、高齡學堂、老人運動等，是整體性的。

黃珊珊說，會依議會法案跟市府財政情況，在財政紀律下妥善分配資源，如果舉債發錢是議會要的結果，那議會就不要說北市吃老本、把結餘都花光。

市長柯文哲也在出席的另場活動表示，市府概算5月就編好、本來也沒有敬老金這個預算，現在問題是去哪裡找錢。柯文哲說，本來市府有個想法，每年決算若有剩餘的錢當然就發；如果要舉債發重陽敬老金「哪有什麼困難」，但如果整個國家都負債還要發這筆錢，債留子孫也不對。