桃園選戰三腳督！桃園市市長社群熱議人選帶你了解

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「桃園市長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的三大桃園市長人選網路聲量排行。

九合一選舉將至，位在北台灣的「桃園」幾年發展快速、人口持續成長，逐漸與台北、新北形成北桃生活圈。桃園作為各政黨的重點選區，目前綠、藍、白三黨桃園市長人選已經出爐，因三方參選人都是空降人選，與地方連結不深，年底選情將如何發展，引發外界高度關注。

國民黨空降「張善政」拼選舉 現新竹市長「林智堅」轉戰選桃園

桃園市長TOP3社群熱議人選 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察桃園市長熱議人選名單，由前行政院長「張善政」拿下聲量榜首。張善政受國民黨徵召競選桃園市長，消息一出，引起地方基層反彈，紛紛質疑其空降身份，就有網友提出「我覺得還是要辦初選以昭公信」、「沒和大家一起參加初選，何來公平、公義？」，而「張善政」則在臉書發文道歉，表示「自己初衷都是為了一個桃園更美好的未來」，引來一些支持者紛紛留言回覆如「院長桃園需要你的建設、改造」等。

而「林智堅」則拿下聲量亞軍，作為民進黨籍現任新竹市長，林智堅接受黨內徵召，並在粉專以「責任來了，勇於承擔」八字回應，表示自己將到太太成長的家鄉奉獻自己、服務桃園，不料此舉引發外界批評聲浪，在新竹市長任期未結束時便轉戰桃園一舉，就有網友質疑「為了自己的前程， 決心拋棄新竹市」，但也有人持正面看法，「林智堅有新竹竹科成功治理經驗，桃園人相信也會歡迎他」。另方面，「賴香伶」作為現任民眾黨立委，近日以騎腳踏車方式走訪桃園各地區，勤跑基層，一舉一動亦備受外界關注。

年底選戰逼近，桃園市成為第一個確定綠、藍、白「三角督」人選的城市，競爭的選情備受矚目，究竟桃園市長選戰，藍、綠是否能守住基本盤，民眾黨又是否能在兩大黨夾擊下逆勢勝出，未來變數仍多。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》